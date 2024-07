Hansi Flick es rendeix a La Masia en la seva primera entrevista com a entrenador del Barça

Hansi Flick, entrenador del Barça | Europa Press

Hansi Flick ha donat la seva primera entrevista a la plataforma 'Barça One', la qual es farà pública aquest dilluns. En aquesta entrevista, Flick va expressar el seu entusiasme per unir-se al FC Barcelona, destacant la passió que ha sentit des del primer dia per part dels aficionats, del president i de tots els que treballen al club. Flick va manifestar: “He sentit des del primer dia la passió que la gent té aquí, els aficionats, el president... tots aquí que treballen pel Barça tenen aquesta passió, la devoció per donar el millor pel club, i això també és gran per a nosaltres, perquè volem formar part d’aquest club i també volem viure amb aquesta passió, aquesta devoció”.

Flick també va mostrar una profunda admiració per La Masia, subratllant la importància d'ajudar als jugadors. Va comentar que el que ha vist a la primera sessió d’entrenaments ha estat increïble i va agrair a La Masia per la manera en què desenvolupen els jugadors, destacant la qualitat i l’excel·lència que aporten a l’equip. Va assenyalar que el seu enfocament es centrarà en mantenir la qualitat, la intensitat i la concentració en cada sessió d’entrenament.

La relació de Flick amb Deco, el director esportiu del club, és un altre aspecte positiu de la seva incorporació al Barça. Flick va mencionar que té una molt bona connexió amb Deco, qui realitza una feina fantàstica, i va expressar la seva satisfacció amb aquesta relació. “El que puc dir és que tinc molt bona connexió amb Deco, fa una feina fantàstica i estic content amb això. Volem augmentar la qualitat d’aquest equip i això és el més important per a mi”, va dir Flick.

Pel que fa a la seva filosofia de joc, Flick s'inspira en la filosofia de Johan Cruyff i en l'escola holandesa. Defensa un estil de joc actiu tant amb com sense la pilota. Va explicar que sempre volen jugar i estar actius, actuant amb la pilota i guiant els rivals en la direcció correcta per recuperar el baló. “Sempre volem jugar, estar actius, per a mi és molt important. Intentem actuar quan tenim la pilota. Sense la pilota o amb ella. Potser volem guiar els rivals en la direcció correcta on volem que estiguin, per poder guanyar la pilota”, va afirmar Flick.

Flick també va compartir la seva motivació per ser entrenador, revelant la seva admiració pel futbol del Barça des de l'inici de la seva carrera com a entrenador. Va declarar que quan va decidir ser entrenador, es va fixar en el Barça a causa del seu estil de futbol.