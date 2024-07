Rafa Márquez deixa el filial del Barça

Rafa Márquez, en arxiu | Europa Press

Rafa Márquez, fins avui entrenador del Barça Atlètic, ha pres la decisió de deixar el seu càrrec al club per unir-se a la selecció mexicana de futbol com a assistent de Javier Aguirre. Aquest canvi important en el futbol formatiu del club obligarà a buscar un substitut com més aviat millor, davant l'inici imminent de la pròxima temporada.

Durant el seu temps al Barça Atlètic, l'equip va aconseguir arribar a dues finals de play-offs d'ascens, consolidant-se com un dels contendents més forts en la seva categoria. A finals de juny, el seu contracte va ser renovat, reflectint la confiança i el respecte que la directiva tenia en la seva capacitat per liderar l'equip cap a l'èxit.

El proper capítol en la carrera de Márquez serà amb la selecció mexicana, on inicialment treballarà com a assistent de Javier Aguirre. Aquest nomenament forma part d'un pla a llarg termini de la Federació Mexicana de Futbol, que contempla que Márquez assumeixi el rol de seleccionador principal després del Mundial del 2026. Amb un contracte de sis anys, s'espera que Márquez prepari l'equip per al Mundial del 2030.

La sortida de Márquez deixa un buit significatiu al Barça Atlètic. La pretemporada començarà sense ell com a tècnic principal, cosa que representa un repte per a la directiva i els jugadors. No obstant això, el seu llegat perdurarà a través dels talents que ha desenvolupat. Jugadors com Marc Casadó, Héctor Fort i Marc Guiu han destacat sota la seva tutela, arribant fins i tot a jugar amb el primer equip del FC Barcelona. La influència de Márquez en aquests joves futbolistes és innegable i continuarà sent un pilar fonamental en les seves carreres futures.

Davant la sortida de Márquez, la directiva del Barça Atlètic ha de actuar ràpidament per assegurar una transició suau i efectiva. Juliano Belletti, actual ajudant de Márquez i recentment anunciat com a tècnic del juvenil, es perfila com un possible candidat per assumir les regnes de l'equip. Belletti, que també té una rica història amb el Barça, podria proporcionar la continuïtat i l'estabilitat necessàries per mantenir el progrés aconseguit sota Márquez.