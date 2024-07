Ricky Rubio tornarà al Joventut 15 anys després

Ricky Rubio torna a casa seva. Foto: EuropaPress

El base internacional Ricky Rubio ha acceptat el seu retorn al Joventut tornarà a la que va ser casa seva fa 15 anys. El del Masnou va acabar la seva relació contractual amb el Barça el 30 de juny passat i no va ser inclòs al llistat del dret de tempteig, cosa que va permetre a qualsevol equip negociar amb ell sense restriccions. Aquesta situació va facilitar el seu retorn al Joventut, equip on es va formar i va debutar professionalment.

Badalona està a punt per rebre novament Ricky Rubio al' Olímpic . L'última vegada que Ricky va trepitjar aquest pavelló va ser el 24 de març passat al derbi Penya-Barça , partit que els blaugranes van guanyar per 75-93.

Abans d'aquest partit, el jugador va rebre un emotiu homenatge al videomarcador, que va agrair visiblement emocionat.

Joventut, clau a la trajectòria de Ricky Rubio

Ricky Rubio va iniciar la seva carrera professional al Joventut de Badalona el 2005, on ràpidament es va destacar per la seva habilitat i visió de joc. Amb el Joventut, Rubio va guanyar la Copa del Rei el 2008 i l'Eurocup el 2008, consolidant-se com una jove promesa del bàsquet europeu.

El 2009, Rubio va fitxar pel Barça, on va continuar el seu ascens meteòric, contribuint significativament a la conquesta de l'Eurolliga el 2010. El seu talent no va passar desapercebut a l'altra banda de l'Atlàntic, i el 2011 va fer el salt a la NBA amb els Minnesota Timberwolves.

Durant el seu temps a la NBA, Rubio va jugar també per als Utah Jazz, Phoenix Suns i Cleveland Cavaliers, sent reconegut pel seu excel·lent maneig de la pilota i capacitat d'assistir-hi.

El 2020, Rubio va tornar a Minnesota i posteriorment va tornar a Europa per unir-se de nou al club blaugrana el 2023, abans de decidir tornar a les seves arrels al Joventut de Badalona. La seva carrera internacional també ha estat impressionant, havent guanyat dues medalles de plata i una d'or amb la selecció espanyola als Jocs Olímpics i diversos campionats europeus.

Per tant, els últims equips en què ha militat (Minnesota als EUA, el Barça i ara el Joventut) han servit per tancar un cercle important a la seva carrera, sembrant tot l'afecte que va plantar els primers anys de la seva carrera.