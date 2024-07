Alexia, amb l'or olímpic entre cella i cella: "Tinc moltíssima motivació"

La de Mollet encara la seva primera participació. Foto: Europa Press / Paris 2024 / Canva Pro

Uns Jocs Olímpics són una cosa que, per a molts esportistes, passen una vegada a la vida... o potser cap. Per això, quan només falten 5 dies per a l'arrencada de la cita a París, són nombroses les veus que estan compartint les seves sensacions prèvies.

Una és la de la futbolista del Barça i de la selecció espanyola de futbol, Alexia Putellas, que des de la concentració de l'equip ha destacat l'ambició que les mou. "És el títol que ens falta. És la primera vegada que anem i ho fem amb moltíssima il·lusió. Tinc moltíssima motivació per fer alguna cosa gran, sempre amb humilitat, però sabent que som les vigents campiones del món. Per sort, és el França, molt a prop d'Espanya, i esperem que moltíssima gent vingui a viure l'experiència ia animar-nos”, va desitjar.

L'actual campiona del món, enquadrada al Grup C, debutarà dijous que ve 25 contra el Japó, un combinat que ja va guanyar les espanyoles (4-0) a l'últim Mundial, i posteriorment s'enfrontarà a Nigèria i al Brasil.

Parets, Carmona i Hermoso, amb ganes

Una altra de les capitanes (i companya de club de Putellas), Irene Paredes, ha dit en la compareixença que es troben "amb ganes" de viure el seu debut en uns Jocs. "Han estat tres setmanes de treball dur en què hem treballat moltes coses. Hem reacondicionat el cos i ara estem a punt per competir", va subratllar.

Per la seva banda, Jenni Hermoso (actualment jugant a la lliga de Mèxic) ha volgut deixar clar que "tenim ja moltes ganes. Tenir la rutina de cada dia i poder canviar una mica i poder viure la sensació d'uns Jocs Olímpics és una cosa que feia molt de temps que pensàvem pensant". La madrilenya ha assegurat també que "després del Mundial i de la Lliga de Nacions, hem de gaudir-ho moltíssim. Volem estar ja allà per posar al camp tot el que hem estat entrenant".

En les declaracions, la madridista Olga Carmona ha destacat la preparació que l'equip ha fet fins ara. "Estem amb la sensació que hem fet una feina molt bona i, sobretot, molt dura, per preparar-nos per a aquest gran repte", ha apuntat.