Javier Tebas, expedientat pel TAD després de ser denunciat pel Reial Madrid

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha obert un expedient al president de LaLiga, Javier Tebas . La qualificació de la infracció com a "molt greu" podria portar a una possible inhabilitació.

Tot va començar amb la convocatòria d'urgència d'una Assemblea General, que va ser la mateixa en què es va aprovar l'acord CVC LaLiga Impulso . Segons la normativa, les assemblees s'han de convocar amb almenys deu dies d'antelació, però aquesta es va convocar només amb vuit dies d'anticipació. A més, la convocatòria no va ser realitzada directament per Tebes, sinó pel seu adjunt a la patronal.

L'Assemblea es va celebrar el 12 d'agost del 2021, però a causa d'irregularitats, es va haver de repetir el desembre del mateix any per corregir qualsevol defecte de forma de la primera convocatòria.

Tot i això, la decisió del TAD de seguir endavant amb el cas, impulsat per la denúncia del Reial Madrid , ha iniciat un procés administratiu en què Tebas haurà de defensar-se. L'acusació va ser elevada a "molt greu" tot just 15 dies abans que la falta prescrivís, afegint pressió al procés.

CVC

El rerefons d‟aquesta disputa està relacionat amb l‟acord amb el fons CVC. Aquest acord havia estat objecte de diverses batalles legals per part del Reial Madrid, que va intentar bloquejar-lo sense èxit tres vegades.

L'acord, que no inclou el Reial Madrid, Barcelona, Athletic i Eivissa per la seva negativa a participar-hi, comprometia CVC a injectar 2.000 milions d'euros els clubs professionals a tornar en un termini de 50 anys. Tot i els intents del Reial Madrid d'obtenir mesures cautelars per aturar l'acord, la justícia ordinària va donar suport diverses vegades a LaLiga, confirmant que no es van vulnerar els seus estatuts i que l'acord s'ajustava al marc legal necessari.

La sentència del febrer passat va confirmar la legalitat de l'acord CVC, destacant que no comprometia els drets de cap club i que respectava l'autonomia de LaLiga per fer acords que milloressin els seus recursos comercials i audiovisuals.

La situació planteja interrogants sobre el futur de Javier Tebas i l'impacte que aquesta decisió podria tenir a la governança de LaLiga, mentre el TAD es prepara per prendre una decisió final.