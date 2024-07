La crítica d'Oscar de Marcos al Barça: "No és or tot el que llueix"

De Marcos ha parlat sobre el futur de Williams. Foto: Athletic Club / FCB / Canva Pro

"Sembla que no anar-se'n al Barça és un error, però no és or tot el que llueix". Així de contundent s'ha mostrat el capità de l'Athletic Club de Bilbao, Oscar de Marcos, en una roda de premsa de la pretemporada de l'equip basc en què un dels grans protagonistes ha estat l'extrem Nico Williams.

El jove atacant, objecte de desig del club blaugrana, ha rebut els consells del lateral athleticzale perquè prengui la decisió sobre el seu futur "lliurement", perquè si ho fa així, "encertarà". Sigui com sigui, de Marcos creu que "el millor" per al jove extrem és "continuar" al club basc, ja que és equip "idoni" per a la seva progressió.

"El que més em preocupa és que Nico Williams prengui la decisió lliurement. Si ell la pren per si sol, encertarà i se'l respectarà, perquè nosaltres li tenim molt d'afecte. Però tinc la sensació que hi ha molta pressió, i això potser no el deixa prendre la decisió d'una manera lliure”, ha afegit el defensa.

"Quan t'estima el Barça sembla que t'has d'anar", i que, si no ho fas, sembla que estàs cometent "un error", però va defensar que no ha de ser així. "Cal valorar on som, i per a Nico és una situació delicada perquè hi ha molt soroll exterior i aquesta pressió et pot portar a prendre decisions", ha apuntat.

De Marcos també ha recordat que el petit dels Williams “té 22 anys i porta una progressió ideal per a un futbolista. Cada any va sent millor, i crec que d'aquesta manera, amb l'entrenador que té, que li ha tret un partit increïble i ho tindrà un altre any més, ha anat a la selecció espanyola, ha estat titular allà i ha estat un dels millors jugadors de l'Eurocopa”, ha dit.

"Està en un lloc idoni, amb un vestidor que el vol i on té els seus amics i el seu germà. L'Athletic és un lloc ideal per seguir madurant, per estar a gust, i crec que ell té aquest sentit de pertinença. Tant de bo posi totes les seves coses a la balança, però al final la decisió la té ell, i nosaltres l'únic que volem és el millor per a ell", han conclòs de Marcos.