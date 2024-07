Destinació París: el gruix de la delegació espanyola viatja a la capital francesa

Isabel Fernández, Alexandre Blanco, Támara Echegoyen, Marcus Cooper, José Manuel Rodríguez Uribes i Victoria Cabezas. Foto: Europa Press

Gran part de la delegació olímpica espanyola emprèn, aquest dimarts 23 de juliol, el seu viatge cap a París per afrontar els Jocs Olímpics, que es disputen entre el pròxim divendres 26 de juliol i el diumenge 11 d'agost.

Abans de posar rumb cap a la capital de França, han estat rebuts al Palau de la Moncloa pel president del Govern, Pedro Sánchez.

L'avançada de la delegació del Comitè Olímpic Espanyol (COE), la formen unes 200 persones entre esportistes, entrenadors, metges, fisioterapeutes i personal de suport.

I és que a territori francès ja hi ha les dues seleccions espanyoles de futbol i les dues d'handbol. La selecció masculina de futbol inaugurarà la participació espanyola dimecres 24 davant l'Uzbekistan, mentre que la femenina, vigent campiona del món, s'estrenarà dijous 25 davant del Japó.

També dijous 25 jugaran el seu primer matx les Guerreres davant el Brasil, i els Hispans ho faran el dissabte 27, ja en ple calendari olímpic, amb un enfrontament contra Eslovènia.

Un total de 192 dones i 190 homes, la delegació espanyola més paritària de la història, participaran als Jocs de París, en què aspiren a superar el botí de les 22 medalles (13 ors, 7 plates i 2 bronzes) conquerides als recordadíssims Jocs de Barcelona 1992, el sostre olímpic per a Espanya.

"Un immens orgull"

"És un immens orgull rebre els equips olímpic i paralímpic espanyols que participaran als Jocs de #París2024".

Així s'ha pronunciat Sánchez aquest migdia, juntament amb els esportistes que competiran a la capital de França.

"Espanya us mira, i espera que torneu amb una medalla. Us asseguro que, si ho doneu tot, si doneu un exemple d'esportivitat i joc net, ja estarem orgullosos. Perquè darrere de cada medalla, de cada diploma, de cada participació hi ha un nen o una nena que comença a fer esport", ha afegit el líder del govern de coalició.

"Gaudiu d'uns dies que no oblidareu mai a la resta de les vostres vides", els ha demanat. Sánchez ha tancat la seva intervenció dient-los que "ningú us podrà treure la satisfacció d'haver-hi estat, portant el nom d'Espanya en uns Jocs".