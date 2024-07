Tebas respon després de l'expedient del TAD: "No seré inhabilitat"

Javier Tebas. Foto: EuropaPress

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha deixat clar aquest dimarts la seva tranquil·litat després d'haver conegut que el Tribunal Administratiu de l'Esport li ha obert un expedient i que ha assegurat que no serà "inhabilitat" i que tot això ve per "l'afany" del màxim mandatari del Reial Madrid, Florentino Pérez, de treure'l del seu lloc a l'organisme.

Segons mitjans com 'Relevo' i 'El Español', l'expedient del tribunal seria "molt greu" i està relacionat amb una denúncia realitzada pel Reial Madrid arran de la convocatòria urgent per part del dirigent de l'Assemblea Extraordinària de LaLiga al estiu del 2021 per tractar l'acord amb el fons internacional CVC , al qual el club madridista s'ha oposat frontalment des del principi.

El TAD hauria procedit a l'obertura d'aquest expedient en considerar que Tebes va fer la convocatòria amb només vuit dies d'antelació i no amb deu com marca la normativa, per la qual cosa en cas de tirar endavant podria fins i tot ser inhabilitat, cosa que el president de La Lliga creu que no passarà.

El dirigent va explicar en un vídeo facilitat per LaLiga que havia trigat a reaccionar a aquesta notícia perquè havia tingut al matí "dues reunions molt importants relacionades amb el món de l'antipirateria, essencials per al futur de la Lliga de Futbol Professional i el valor de "els drets adequats dels seus clubs" i que no "suspendre" per aquesta notícia.

"Era moltíssim més important el que havia de resoldre al matí i parlar que aquesta notícia que ha sortit. A més, fins i tot ni he entrat a les reunions amb el meu mòbil perquè volia estar concentrat a les reunions. En sortir he pogut veure que alguns ' portacoces' ja estaven venent la pell de l'ós abans de caçar-la, ja que pensin que no serà així, no seré inhabilitat", va asseverar Tebas.

L'advocat ha assegurat que s'obria "un camí llarg" i que esperava guanyar "de manera definitiva a les diferents instàncies". "És un tema clar, ja ho dic, és l'afany del president del Reial Madrid, Florentino Pérez, que el que no aconsegueix convèncer els clubs, ni els d'Espanya ni els d'Europa, ho intenta buscant altres camins per intentar treure el que és elegit democràticament a LaLiga, que en aquest cas sóc jo, el president de LaLiga", va advertir.

Tebas va destacar també "el suport de la immensa majoria dels clubs" de la patronal, el qual li "serveix d'ànim" per enfrontar-se a unes situacions que passen per "primera vegada", però que tornarà a treure "endavant" com a " totes les qüestions de tots aquells que pensen que el president Javier Tebas serà inhabilitat”. "Que segueixin esperant asseguts perquè això no serà així", va reiterar.

ESTRANYAT PEL PROCEDIR DE RODRÍGUEZ URIBES

"Entrant al fons de l'assumpte m'agradaria destacar algunes qüestions que són molt importants. L'expedient disciplinari s'obre per dues denúncies del Reial Madrid que es van interposar sent secretaris d'Estat José Manuel Franco, una, i una altra Víctor Francos, i cap dels dos va elevar la denúncia al TAD. És a dir, per silenci administratiu es va denegar al Reial Madrid les denúncies que havia fet", va relatar el president de LaLiga.

D'aquesta manera, tot ha canviat amb l'arribada de José Manuel Rodríguez Uribes "quan tres mesos després és al seu lloc de secretari d'Estat i decideix elevar al TAD la denúncia". "Home, tres mesos per pensar si elevar la denúncia és evident que han hagut d'influir altres qüestions o altres persones per fer-ho, buscant l'objectiu que s'està buscant des de la presidència del Reial Madrid", va recalcar.

Pel que fa a l' Assemblea General Extraordinària del 12 d'agost de 2021 , la convocatòria d'urgència del qual no hauria respectat els terminis i ha motivat l'obertura de l'expedient, el dirigent recorda que és "una qüestió totalment de forma".

"Però és que a més, al fons d'aquesta assemblea, al final no es va discutir l'acord de CVC com es plantejava, sinó que va quedar en suspens perquè es va decidir que tant l'Athletic Club, com el Reial Madrid, com el FC Barcelona, no fossin acceptats per les despeses que podia comportar l?operació en els comptes en participació", va detallar.

"Aquest acord es va emportar el desembre, en una assemblea, el desembre del 21, on sí que es va aprovar l'acord amb CVC, que també va tornar a impugnar el Reial Madrid i que va perdre als tribunals. Res més, recalcar que, evidentment , per això estic segur que no tindré cap inhabilitació malgrat que alguns no vulguin que seguim lluitant contra la Superlliga, contra el seu model d'entendre el futbol i contra la seva influència en estaments importants del Govern d'Espanya, que no haurien de tenir aquest nivell d'influència", va sentenciar.