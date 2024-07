Nou contratemps per a Ansu Fati: es lesiona la planta del peu i no viatja als EUA

Foto: EuropaPress, Canva Pro

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati no podrà anar a la gira pels Estats Units ni disputar els tres amistosos de pretemporada a les ordres del nou tècnic blaugrana, Hansi Flick , a causa d'una lesió a la planta del peu patida a l'entrenament d'aquest dimarts a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"Ansu Fati, amb una lesió a la planta del peu dret, seguirà tractament conservador a Barcelona i el temps de tornada als entrenaments vindrà marcat per la seva evolució", va anunciar el club blaugrana en un comunicat.

A l'entrenament d'aquest dimarts, el davanter va notar molèsties a causa d'una lesió a la planta del peu dret . De moment s'evita qualsevol intervenció i l'extrem seguirà tractament conservador a Barcelona, per això es queda sense gira.

Un nou contratemps per a l'internacional espanyol, de només 21 anys, que va explotar al primer equip la temporada 2022/23 i va arribar a heretar el '10' de Leo Messi, però que està marcat per les lesions greus.

Des que es va trencar el menisc intern del genoll esquerre, el calvari del jove del planter amb les lesions no li han permès ser el jugador que prometia ser. Des d'aquell moment, ha patit lesions al bessó i al bíceps femoral, impedint que tingui una regularitat necessària al món del futbol.

Ni tan sols al Brighton & Hove Albion , equip en què ha estat cedit, ha pogut estar disponible tota la temporada, ja que es va perdre 14 partits per una lesió al bessó. Amb tot just 19 partits disputats a la lliga anglesa (27 al total de competicions) i amb 4 gols i 1 assistència. Poc per a un Ansu que, en el seu 'prime', feia olor de gol.

Aquesta lesió, del tot inoportuna, aparta l'extrem internacional de la gira pels Estats Units i, qui sap, de poder enamorar futbolísticament Hansi Flick. Tot i que Ansu està en la possible rampa de sortida del club, aquest estiu seria clau per guanyar-se la confiança del nou tècnic. Ara tocarà veure si l'alemany l'espera o si li tocarà vestir una altra samarreta durant aquesta temporada.