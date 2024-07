El 'coco' que espera a Nadal a la segona ronda dels Jocs de París

Foto: EuropaPress

El tennista espanyol Carlos Alcaraz començarà el seu camí al torneig olímpic de Paris 2024 davant el libanès Hady Habib, mentre que Rafa Nadal ho farà davant l'hongarès Marton Fucsovics, amb una presumible segona ronda davant el serbi Novak Djokovic , segons va oferir el sorteig celebrat aquest dijous a les instal·lacions de Roland Garros.

Tota la fortuna que li va tocar en lliça al murcià, campió a l'argila vermella parisenca fa unes setmanes, no la va tornar a tenir el 14 vegades guanyador del 'gran' francès i que novament va pagar el peatge de no ser cap de sèrie com li succeís a l'última edició de Roland Garros on li va tocar debutar davant l'alemany Alexander Zverev.

L'estrena ara de la de Manacor serà més 'amable' davant un Fucsovics, 83 del rànquing de l'ATP i al qual mai s'ha enfrontat a la seva carrera. Tot i això, si el supera, podria retrobar-se amb un dels seus grans rivals històrics, Novak Djokovic, primer favorit després de la baixa de l'italià Jannik Sinner i que primer haurà de derrotar l'australià Matthew Ebden.

En cas que tots dos compleixin, es creuarien per 60 ocasió a la seva història, de moment amb balanç 30-29 a favor del serbi , segurament en la seva última oportunitat d'aconseguir la medalla d'or olímpica i poder completar així el seu enorme palmarès.

Els teòrics quarts de final serien amb el grec Stefanos Tsitsipas . El recorregut d'Alcaraz sembla una mica més 'senzill' des del seu debut davant un tennista força desconegut i 275 del món. A partir d'aquí, el britànic Cameron Norrie, el neerlandès Tallon Griekspoor, que va estar a punt de deixar fora Zverev a Roland Garros, o el nord-americà Tommy Paul, menys perillós a terra, podrien ser alguns dels seus rivals cap a uns quarts de final on el millor cap de sèrie és l'australià Alex de Miñaur. El del Palmar va pel costat del rus Daniil Medvedev, tercer favorit i el seu teòric rival a semifinals.

De la resta d'espanyols del quadre individual, mala sort també per al balear Jaume Munar, que s'estrenarà al torneig davant d'un dels favorits, l'alemany Alexander Zverev, actual campió olímpic i finalista de l'últim Roland Garros, mentre que Pedro Martínez s'enfrontarà a l'italià Andrea Vavassori.

Per la seva banda, la parella que formen Alcaraz i Nadal al quadre de dobles debutarà davant els argentins Máximo González-Andrés Molteni, 18 i 14 del món respectivament i caps de sèrie número 6, amb Marcel Granollers i Pablo Carreño davant d'una altra parella forta com els italians Simone Bolelli i Andrea Vavassori, primera favorita.

A més, al torneig femení les espanyoles Sara Sorribes i Cristina Bucsa s'enfrontaran en individuals a la txeca Barbora Krejcikova, actual campiona de Wimbledon, i la croata Petra Martic, respectivament, mentre que les italianes Elisabetta Cocciaretto i Lucia Bronzetti seran els seus rivals al quadre de dobles on parteixen com a octaves caps de sèrie.

La polonesa Iga Swiatek, primer cap de sèrie, s'estrenarà davant de la romanesa Irina-Camelia Begu. Finalment, el sorteig del quadre del dobles mixt, tampoc va ser excessivament benèvol amb la parella que formaran Granollers i Sorribes que hauran de bregar amb els segons cap de sèrie, els australians Ellen Perez i Matthew Ebden.