Flick es posa el llistó alt: "La meva idea no és lluny de Cruyff o Guardiola"

Yuste, Laporta, Flick i Deco. Foto: FCB

Tot i que el seu fitxatge es va anunciar a finals del mes de maig passat, ha calgut esperar gairebé 2 mesos, fins aquest dijous 25 de juliol perquè Hansi Flick hagi estat presentat com a entrenador del primer equip masculí del Barça.

I ho ha fet en gran, posant-se expectatives molt altes i exigint (i prometent) feina. "La meva idea no és lluny del Barça que va aconseguir èxits amb Cruyff o Guardiola", ha dit l'alemany, esmentant els 2 entrenadors més exitosos de la història del club.

"El meu objectiu és guanyar títols. Però desitjar alguna cosa no és que passi, has de treballar i per això estem amb l' staff, tothom ens ajuda i aquest és el tema. Ho he dit moltes vegades, és important guanyar títols, però per això cal jugar molts partits i cal anar pas a pas", ha afegit.

El preparador ha recordat que ha deixat la seva “zona de confort a Alemanya ” i ha evitat per tots mitjans les comparacions entre els dos clubs. “El Bayern és un equip molt gran i el que puc sentir aquí és que hi ha molta passió i això és increïble. Tothom té aquesta passió pel Barça i això m'encanta”, ha afegit.

Laporta: "Podem afrontar els fitxatges de què esteu parlant"

El president blaugrana també ha tingut la quota de protagonisme durant l'acte celebrat el matí d'aquest dia 25.

A parer seu, el club pot ara mateix "afrontar fitxatges" de la "magnitud que es parla" als mitjans, sense dir noms, però en clara referència a les possibles arribades de Nico Williams i Dani Olmo, i fer-ho "amb garanties".

Foto: FCB

"La direcció esportiva sap que podem afrontar les operacions que considerin. Però no farem res que desestabilitzi l'estructura esportiva que tenim. Serem molt estrictes. Seguirem amb la nostra estabilitat i equilibri, però podem fer front a les operacions i amb garanties", ha dit, garantint que econòmicament el club està "molt millor" del que estava.

"El procés ha estat salvar el club i recuperar-lo econòmicament, estem en el camí de la normalitat . Avui el Barça pot fer front als fitxatges de la magnitud que esteu parlant perquè hem fet la feina, amb molt d'esforç", ha apuntat, agraint també "la comprensió i paciència" dels socis.