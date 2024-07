Espanya remunta contra el Japó per aconseguir el primer triomf als Jocs Olímpics (2-1)

La selecció de Montse Tomé ha hagut de suar. Foto: X (@SEFutbolFem)

La selecció espanyola femenina de futbol ha calcat el resultat que els seus companys masculins van aconseguir en l'estrena als Jocs Olímpics de París. El combinat de Montse Tomé ha derrotat la selecció del Japó (2-1), si bé el guió del partit no ha pogut ser més diferent. El partit s'ha jugat a l'Stade de la Beaujoire de Nantes.

I és que Espanya, una de les grans candidates a l'or per la seva condició de campiona d'Europa i del Món i la qualitat de les seves jugadores, s'ha vist obligada a remuntar per no començar la cita olímpica amb l'ensurt al cos i les mans buides.

A la prèvia, la seleccionadora havia advertit sobre el potencial de les asiàtiques... i la prudència de Tomé es va demostrar encertada quan les nipones es van avançar al minut 13 amb un gol de falta directa. Tast Coll ja havia evitat un gol japonès un minut abans.

Però el resultat advers va servir d'esperó per a les espanyoles, que 9 minuts més tard aconseguirien l'empat per via d'Aitana Bonmatí, després d'una bona jugada per l'extrem.

I com que els gols, moltes vegades, tenen un efecte psicològic i terapèutic, Espanya va començar a créixer i a dominar... però sense acabar de definir.

La sensació de domini va ser encara més gran després de passar pels vestidors. El partit va ser un monopoli de les espanyoles al segon temps, i l'equip va tenir paciència per trobar el 2-1 de Mariona al minut 74 en una gran jugada amb Aitana.

Les de Tomé van tallar les vies de perill del seu rival dominant la pilota cada cop amb millor nota i aconsegueixen tres punts d'or per acostar les cruïlles de quarts de final.

Nigèria, el repte següent

Amb els 3 primers punts al sarró, l'equip ja pensa en el segon xoc de la fase de grups. El següent rival per a la Roja serà Nigèria, en un matx que es disputarà el pròxim diumenge 28 de juliol, ja en ple calendari olímpic (la cerimònia d'obertura de la cita és divendres 26).

L'escenari del xoc contra les africanes serà el mateix que aquest dijous 25.