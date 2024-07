El món mira a París: comencen els Jocs Olímpics del 2024

Els experts creuen que per als terroristes, un atac als Jocs Olímpics, l'esdeveniment esportiu més destacat, és un acte que els terroristes saben que podria elevar el perfil i causar un impacte psicològic durador a França i al conjunt dels països occidentals.

El repte per a la delegació espanyola

Però tornem a posar el focus en allò que serà l'objecte principal des d'aquest 26 de juliol i fins a l'11 d'agost: la pràctica esportiva.

Fins a 32 disciplines repartiran medalles d'or, plata i bronze (i també diplomes), i part d'aquest botí s'espera que sigui per a la delegació espanyola.

Un moment de la inauguració dels Jocs de Barcelona 1992. Foto: COI

Un total de 192 dones i 190 homes, la delegació més paritària de la història, participaran a París, on aspiren a superar el botí de les 22 medalles (13 ors, 7 plates i 2 bronzes) conquerides als recordadíssims Jocs de Barcelona 1992 el sostre olímpic per a Espanya.

Dues vegades s'ha arribat als 20 metalls, però trencar-lo és un somni, una il·lusió, una motivació.

Els abanderats

La regatista Tamara Echegoyen i el piragüista Marcus Cooper són els elegits com a abanderats d'Espanya aquest 2024.

Els abanderats. Foto: COI

Anteriorment, aquest honor ha correspost a Saül Craviotto i Mireia Bemonte , Rafa Nadal, Pau Gasol i David Cal, entre d'altres.

Noms i equips a tenir en compte

Tot i que noms com Rafa Nadal, Mireia Belmonte, Carlos Alcaraz i Almudena Cid, per esmentar-ne alguns, han brillat en les seves disciplines respectives, la realitat és que a Espanya sempre li ha anat millor en els esports col·lectius, d'equip.

Espanya tindrà per primera vegada en uns Jocs Olímpics, doble presència en futbol, handbol, waterpolo, bàsquet i hoquei herba. En el cas del primer, serà la primera vegada que això passi.

Un moment de l?estrena de la selecció femenina de futbol. Foto: X (@SEFutbolFem)

Els dos equips d'handbol van haver d'aconseguir la classificació al Preolímpic, i intentaran a París trencar el sostre olímpic de les semifinals.

El waterpolo és un altre esport que arriba amb moltes opcions amb els dos equips després d'un altre cicle molt reeixit per a tots dos.

El bàsquet, per la seva banda, va patir força més per aconseguir el bitllet en tots dos casos, després de dos durs Preolímpics. A més, la selecció de 3x3 intentarà brillar a la seva estrena olímpica.

Finalment, en el cas de l'hoquei herba, tots dos combinats també van treure el bitllet a París als Preolímpics també disputats a València per a un esport on l'or femení de Barcelona'92 sobresurt per sobre de les cinc medalles. Les quatre restants són del masculí, que ha aconseguit tres plates (1980, 1996 i 2008) i un bronze (1960).

Absències sonades

Per acabar, encara que sempre és millor pensar en els i les que hi són, mereixen esment també algunes figures que no seran a França els pròxims dies.

Yannick Sinner, Andrey Rublev, Tadej Pogacar, Ricky Rubio i Kylian Mbappé, per posar sobre la taula referents en diverses disciplines, es perden la cita per alguna raó.

Així doncs, només cal dir Citius, altius, fortius : Més ràpid, més alt, més fort. Que comenci l'espectacle!