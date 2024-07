Cubarsí revela la seva dificultat més gran fora del camp: "Parlar castellà"

Foto: EuropaPress, CanvaPro

Pau Cubarsí és una de les revelacions de la temporada, arribant a ser titular als quarts de final de la Champions League amb el Barça a l'enfrontament contra el PSG. Aquest pas endavant li ha servit per ser seleccionat amb l'Absoluta als Jocs Olímpics de París 2024 , on van debutar amb victòria al seu primer partit.

Tot i això, la polèmica ha arribat amb la presència del seu company Arnau Tenas , actual porter del PSG procedent del Barça. Els dos jugadors han declarat quin és el principial dificultar més enllà de l'esport: el castellà. Cubarsí i Tenas són catalans i sempre s'han comunicat en aquest idioma, per la qual cosa comunicar-se en castellà mai no ha estat el seu fort.

Els dos futbolistes s'han hagut d'adaptar a l'ús de l'espanyol per interactuar amb els companys de la selecció i les entrevistes amb mitjans nacionals. Tenas va comentar que se sent més còmode parlant en francès que en espanyol, tot i que l'espanyol és l'idioma oficial de la Selecció.

Cubarsí, per la seva banda, va reconèixer que el canvi d'idioma ha estat un desafiament per a ell: "Quan l'entrevista és en castellà se'm complica força perquè he parlat tota la vida en català, però vaig practicant i ja em surt una mica més sol , més fluid". A més, va esmentar entre rialles que Arnau també té dificultats amb l'espanyol i solia criticar-lo.

L'Adaptació al Camp

Tot i aquestes barreres lingüístiques, la Selecció Espanyola va aconseguir superar l'equip d' Uzbekistan al seu primer matx. No obstant, el partit no va ser senzill per a Cubarsí, que va ser substituït al descans després de rebre una targeta groga primerenca, cosa que va provocar crítiques a les xarxes socials. Tot i aquestes crítiques, els seus companys van sortir en defensa, ressaltant la seva vàlua i compromís amb l'equip.

La situació d aquests joves jugadors no és única i reflecteix una realitat compartida per molts atletes de regions bilingües d Espanya. A mesura que continuen la seva participació als Jocs Olímpics, tant Cubarsí com Tenas seguiran treballant en les seves habilitats lingüístiques, adaptant-se i creixent tant dins com fora del camp. Aquest procés no és només un desafiament personal per a ells, sinó que també destaca la riquesa cultural i lingüística de l'esport espanyol.