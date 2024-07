La mort d'un històric: el Girondins deixa el futbol professional francès

Vital Nsimba, un dels actuals jugadors del club. Foto: Instagram (@girondins)

El Girondins de Bordeus, un dels clubs de futbol amb més història a França, deixa el futbol professional a causa dels seus greus problemes financers. Aquesta decisió té profundes implicacions tant per als jugadors com per a les instal·lacions del club: tots els jugadors han estat alliberats dels seus contractes i el centre de formació serà tancat.

La situació va arribar a un punt crític després que la Direcció Nacional de Control de Gestió (DNCG), l'òrgan encarregat de supervisar les finances dels clubs a França, el descendís a la Tercera Divisió, l'últim esglaó del futbol professional del país. Aquest moviment va ser degut a la incapacitat del club per resoldre els seus problemes financers i les fallides negociacions amb un possible grup inversor.

La crisi financera no va ser una sorpresa per a molts a l'àmbit del futbol. Bixente Lizarazu, una figura històrica del club i campió del món amb França el 1998, va expressar la seva frustració a través de les xarxes socials i va comentar a la ràdio pública francesa: “Llegeixo que Gérard Lopez compta amb seguir com a president i propietari. De debò? Primer de tot, aquest senyor ha de desaparèixer de Bordeus”.

Lizarazu es referia a l'empresari luxemburguès d'origen espanyol que va comprar el club el juliol del 2021. El Girondins ja estava en una situació crítica quan López ho va adquirir, i estava en administració judicial des d'abril d'aquell any.

La directiva del Girondins va anunciar que no apel·laria la decisió de la DNCG i acceptaria la sanció. Aquest dijous, el club va emetre un comunicat mitjançant el qual “es va declarar en fallida davant del Tribunal de Comerç de Bordeus dimarts per iniciar la reestructuració necessària”. “El club va haver de desistir de sol·licitar el manteniment del seu estatus professional (...). És una decisió difícil que anticipa una conseqüència inevitable del procés de reestructuració en curs. Tot i que el centre d'entrenament tancarà com a conseqüència, el club continuarà promocionant equips juvenils”, diu l'escrit, publicat a la xarxa social X de la institució, que compta amb gairebé 500.000 seguidors.

Llegendes del club

Alguns cracs que han passat (o s'han format) a l'entitat són:

Alain Giresse:

Posició: migcampista.

Període: 1970-1986.

Assoliments: guanyador de la Lliga 1 el 1984 i 1985. Considerat un dels millors jugadors francesos de tots els temps.

Jean Tigana:

Posició: migcampista.

Període: 1981-1989.

Assoliments: part del famós "Magic Square" de la selecció francesa. Guanyador de tres Ligue 1 amb Bordeus.

Marius Trésor:

Posició: defensa central.

Període: 1980-1984.

Assoliments: conegut pel seu lideratge en defensa i la seva contribució al títol de la Lliga 1 el 1984.

Zinedine Zidane:

Posició: migcampista.

Període: 1992-1996.

Assoliments: encara que el seu major èxit va arribar després de deixar Bordeus, la seva etapa al club va ser fonamental per al seu desenvolupament com un dels millors jugadors del món.

Bixente Lizarazu: