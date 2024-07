Així ha sigut la cerimònia d'obertura d'uns Jocs Olímpics més trencadors de la història

Zinedine Zidane i Rafa Nadal, a París | Europa Press

Aquest divendres, París es va vestir de gala per a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de la XXXIII Olimpíada, un esdeveniment que serà recordat no només per la seva grandiositat i bellesa, sinó també per la meticulosa planificació i seguretat implementada. Des del primer moment, la capital francesa es va convertir en un escenari de celebració i cultura, amb la majestuositat del riu Sena com a teló de fons per a una nit inoblidable.

La cerimònia va començar amb un emotiu vídeo en què l'exfutbolista francès Zinedine Zidane va portar la torxa olímpica, un símbol de pau i esperança. Aquest gest va donar inici a una de les parts més esperades de la nit: la desfilada dels esportistes. Encapsats per la delegació grega, tradició que honra els orígens dels Jocs Olímpics, més de 10.000 atletes de tot el món van creuar el riu Sena en vaixells especialment decorats per a l'ocasió.

L'esdeveniment va comptar amb mesures de seguretat sense precedents, incloent el tancament de l'espai aeri sobre París. Tot i les amenaces de pluja, el clima es va mantenir favorable i no va interferir en el desenvolupament de la cerimònia, permetent que els assistents gaudissin d'un espectacle a l'aire lliure sense entrebancs.

El riu Sena es va transformar en un llenç d'expressions culturals i artístiques. Entre els moments més destacats, l'actuació de Lady Gaga va ser un punt culminant, interpretant "Mon truc en plumes" en francès, un homenatge a l'icònic cabaret parisenc i la cultura francesa. La cerimònia també va incloure referències a figures i símbols del patrimoni cultural de França, com Moulin Rouge, Les Misérables i la Gioconda, subratllant els temes de "Llibertat, Igualtat i Fraternitat".

La torxa olímpica va recórrer punts emblemàtics de la ciutat, incloent la Torre Eiffel, els Jardins de les Plantes, la catedral de Notre-Dame, el Museu del Louvre i el Museu d'Orsay. Aquests llocs no només van servir com a teló de fons, sinó que també van simbolitzar la rica història i cultura de París, fusionant passat i present en una celebració global.

La delegació espanyola, que va compartir vaixell amb Estònia, va estar composta per aproximadament cent esportistes catalans. Els abanderats, Támara Echegoyen, regatista, i Marcus Cooper, piragüista, van liderar l'equip amb orgull i entusiasme.

Un dels moments més commovedors de la nit va ser la interpretació de La Marsellesa per la mezzosoprano Axelle Saint-Cirel des del Grand Palais. Aquest cant patriòtic va ressonar amb força, omplint d'emoció els presents i televidents de tot el món. Posteriorment, el tennista espanyol Rafa Nadal va ser un dels últims a portar la torxa, conduint-la al Trocadero, on finalment es va encendre el pebeter olímpic, marcant l'inici oficial dels Jocs.