Alcaraz arrasa en el seu debut als Jocs Olímpics

Carlos Alcaraz, a París 2024 | Europa Press

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha iniciat la seva participació als Jocs Olímpics de París 2024 amb una victòria contundent a la primera ronda del torneig de tennis. Alcaraz es va enfrontar al libanès Hady Habib en un partit disputat a la superfície de terra batuda, on l'espanyol va demostrar la seva qualitat i domini, assegurant la victòria amb un marcador de 6-3, 6-1.

Des del començament, Alcaraz va mostrar un joc sòlid i agressiu. Tot i cometre 10 errors no forçats al primer set, el jove prodigi va saber manejar la situació i trencar el servei de Habib, enduent-se el set per 6-3. El seu servei també va ser una arma poderosa, aconseguint 5 aces i un impressionant 77% de punts guanyats amb el primer servei.

El segon set va ser una demostració encara més clara de la superioritat d'Alcaraz. L'espanyol va mantenir la pressió sobre el seu oponent, trencant el seu servei en diverses ocasions i tancant el set amb un contundent 6-1. El partit va durar una hora i 12 minuts, temps en què Alcaraz no només va mostrar el seu talent, sinó també una maduresa i capacitat de concentració destacables per la seva curta edat.

Amb aquesta victòria, Carlos Alcaraz avança a la següent ronda, on s'enfrontarà al guanyador del partit entre Tallon Griekspoor dels Països Baixos i Cameron Norrie del Regne Unit. Aquesta propera trobada promet ser un desafiament interessant per a Alcaraz, que busca consolidar-se com una de les joves promeses del tennis mundial en aquests Jocs Olímpics.

A més de la seva participació en la categoria individual, Alcaraz també competirà en el torneig de dobles masculins al costat del llegendari Rafael Nadal. Aquesta parella espanyola s'enfrontarà als argentins Máximo González i Andrés Molteni.