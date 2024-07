Arriba la primera medalla per a Espanya: bronze en judo per a Fran Garrigós

Fran Garrigós, a París 2024 | COE

Fran Garrigós s’ha alçat amb la primera medalla per a Espanya als Jocs Olímpics de París 2024, obtenint el bronze en la categoria de menys de 60 kg de judo. Aquest resultat també trenca una ratxa de 24 anys sense medalles per als judocas espanyols, des dels Jocs Olímpics de Sídney 2000.

Garrigós va començar el seu recorregut en el torneig amb una sòlida victòria contra el belga Jorre Verstraeten, aconseguint un waza-ari que li va permetre avançar a la següent ronda. Als quarts de final, l’espanyol es va enfrontar al japonès Nagayama i va aconseguir un ippon després d’un intens combat marcat per la negativa de Nagayama a acceptar la decisió arbitral.

Tanmateix, a les semifinals, Garrigós es va trobar amb el kazakh Yeldos Smetov, qui el va superar per ippon en temps extra, deixant el català en la lluita per la medalla de bronze. En el combat decisiu pel tercer lloc, Garrigós va mostrar la seva determinació i habilitat en vèncer al georgià Giorgi Sardalashvili amb un waza-ari en el desempat, assegurant així el seu lloc al podi.

Per la seva banda, Laura Martínez també va tenir una destacada participació als Jocs Olímpics, tot i que no va poder aconseguir el podi. Martínez va competir en la categoria de menys de 48 kg i va començar el seu camí amb una victòria per 1-0 contra la xilena Vargas. Als vuitens de final, va vèncer la serbia Nikolic per penalitzacions, i als quarts de final, va superar la kazaja Abuzhakynova amb un ippon en la tècnica d’or.

No obstant això, a les semifinals, Martínez es va enfrontar a la mongola Baasankhuu Bavuudorj, perdent en la tècnica d’or i passant a la repesca. En la lluita per una plaça al podi, la judoca espanyola va ser derrotada per la francesa Shirine Boukli, qui es va imposar amb un waza-ari en temps extra, deixant Martínez en la quarta posició.

En la categoria de -48 kg, la medalla d’or va ser per a la japonesa Natsumi Tsunoda, qui es va emportar el primer lloc després de vèncer a Bavuudorj a la final.