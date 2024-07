Nadal i Alcaraz comencen la seva marxa als dobles de París amb una victòria treballada

Alcaraz i Nadal a París | Europa Press

Aquesta nit, l'Estadi Philippe Chatrier de Roland Garros va ser l'escenari d'un emocionant enfrontament en el torneig de dobles de tennis dels Jocs Olímpics de París. La parella espanyola formada per Rafael Nadal i Carlos Alcaraz va vèncer la dupla argentina González/Molteni.

Nadal i Alcaraz van aconseguir una victòria sòlida en dos sets. El primer set va ser particularment renyit, culminant en un tiebreak que els espanyols van guanyar per 7-6. Aquest set inicial va evidenciar l'habilitat d'ambdues parelles, amb intercanvis de cops espectaculars i una mostra d'estratègia a la xarxa.

El segon set va començar amb un ensurt per als aficionats espanyols, ja que González i Molteni van prendre ràpidament una avantatge de 3-0. No obstant això, Nadal i Alcaraz van demostrar el seu caràcter competitiu i van aconseguir remuntar per endur-se el set amb un marcador de 6-4. Aquesta remuntada subratlla la capacitat dels espanyols per mantenir-se enfocats i adaptar-se sota pressió.

Un dels punts destacats del partit va ser la notable condició física de Rafael Nadal, qui va jugar amb un embenat visible, una imatge que recordava les seves nombroses batalles anteriors a la pista. Malgrat qualsevol preocupació pel seu estat físic, Nadal va mostrar una gran forma i energia, recolzat pel jove talent d'Alcaraz, que continua evolucionant i demostrant la seva versatilitat en el joc de dobles.

L'ambient a l'estadi va ser electrizant, amb figures destacades com Pau Gasol entre el públic, qui no es van voler perdre l'oportunitat de veure les llegendes del tennis en acció. La presència de Gasol, una llegenda del bàsquet espanyol, va afegir un toc d'inspiració i suport per als jugadors.

La victòria no només representa un èxit personal per a Nadal i Alcaraz, sinó també un moment important per al tennis espanyol als Jocs Olímpics. Aquest partit ha deixat clar que, malgrat la diferència d'edat entre ambdós jugadors, la combinació de l'experiència i la joventut pot ser una fórmula guanyadora a la pista.