Maialen Chourraut es classifica per a una nova final olímpica i aspira a guanyar una medalla

Maialen Chourraut, a París | Europa Press

Als Jocs Olímpics de París 2024, Maialen Chourraut ha tornat a fer història en classificar-se per a la seva quarta final olímpica consecutiva en la categoria de K1 slalom. Amb 41 anys, Chourraut demostra una vegada més el seu talent increïble i perseverança en aquest esport exigent, consolidant el seu estatus com una de les esportistes més destacades en el piragüisme a nivell mundial.

El seu palmarès inclou una medalla de bronze als Jocs Olímpics de Londres 2012, un or a Rio de Janeiro 2016 i una plata a Tòquio 2020. A la semifinal de París, Chourraut va sortir en desè lloc d'un total de 22 semifinalistes. Va aconseguir un temps de 106”21, cosa que la va posicionar inicialment en el tercer lloc, darrere de la brasilera Ana Sátila (102”23) i la neozelandesa Luuka Jones. No obstant això, la classificació no va ser senzilla, ja que encara quedaven 12 competidores per completar el seu recorregut. Per assegurar-se un lloc a la final, Chourraut necessitava que almenys quatre d'aquestes atletes fessin un temps pitjor que el seu.

La pressió va augmentar quan Sátila, la britànica Mallory Franklin i l'eslovena Eva Terčelj van superar el seu temps. No obstant això, la sort va jugar a favor de Chourraut quan l'andorrana Mònica Doria i l'austríaca Corinna Kuhnle van cometre errors que les van relegar, i la txeca Gabriela Satková es va saltar una porta, eliminant-la de la competició. Aquests resultats van permetre a Chourraut avançar a la final, demostrant una vegada més la seva capacitat per manejar la pressió i competir al més alt nivell.

La final del K1 slalom es durà a terme al Parc Aquàtic dels Jocs Olímpics de París. Aquest esdeveniment serà una competició a dues mànegues, començant des de zero, cosa que afegeix un element d'imprevisibilitat i emoció. Per a Chourraut, aquesta final representa una oportunitat de continuar engrandint el seu llegat olímpic.