Nadal debuta en individuals de París 2024 amb un triomf inesperadament èpic

Nadal, contra Fucsovics | Europa Press

Rafa Nadal ha debutat en el torneig olímpic de París 2024 amb una victòria èpica sobre l'hongarès Márton Fucsovics, amb un marcador de 6-1, 4-6, 6-4. El partit va començar de manera contundent per a Nadal. El 6-1 al marcador, en mitja hora, reflectia el clar domini de l'espanyol, que semblava encaminar-se cap a una victòria senzilla.

No obstant això, el segon set va portar un gir inesperat. Fucsovics, mostrant un gran nivell de resistència i determinació, va aconseguir trencar el ritme de Nadal. Malgrat els esforços de l'espanyol per recuperar el control, el set es va inclinar a favor de l'hongarès, que es va emportar el parcial per 6-4.

Al tercer i decisiu set, Nadal va començar amb dificultats, cosa que va permetre a Fucsovics avançar-se al marcador. No obstant això, el mallorquí va anar remuntant a poc a poc, fins a culminar una victòria que el manté en la competició olímpica. El set va finalitzar 6-4 a favor seu, assegurant així el seu pas a la següent ronda. El pròxim partit en individuals per a Rafa Nadal serà contra el serbi Novak Djokovic: la que podria ser una final anticipada, amb permís de l'altre espanyol.