La selecció espanyola masculina de waterpolo comença els Jocs amb bon peu

Imatge del partit | Europa Press

Espanya va guanyar a Austràlia 9-5 en el partit de waterpolo masculí dels Jocs Olímpics de París 2024. Sota la direcció de l'entrenador David Martín, la selecció espanyola va mostrar un joc contundent des del principi, amb Alberto Munárriz anotant el primer gol de l'encontre.

Felipe Perrone i Álvaro Granados també van destacar com a golejadors per Espanya, que va mantenir una avantatge constant al llarg del partit. Tot i que Austràlia va empatar momentàniament amb un gol de Maksimovic, la defensa espanyola, liderada pel porter Unai Aguirre, va ser clau per frustrar els intents australians de remuntar. El tercer quart va ser imponent, ja que Espanya va aconseguir ampliar la seva avantatge a quatre gols, la qual cosa els va permetre controlar el ritme del partit en els minuts finals i assegurar la victòria.