Carolina Marín comença els Jocs amb victòria en bàdminton

Carolina Marín, en arxiu | Europa Press

Carolina Marín va començar amb bon peu la seva participació als Jocs Olímpics de París, després de guanyar a Jenjira Stadelmann en dos sets durant el seu debut a l'Arena Porte de La Chapelle. La jugadora espanyola, actual campiona olímpica, va demostrar un gran nivell a la pista, guanyant amb els marcadors de 21-11 i 21-19.

Aquest partit va ser la primera victòria de Marín en aquest recinte. El seu debut es va celebrar davant un públic expectant, que va ser testimoni d'un encontre que, tot i començar amb alguns contratemps, va acabar amb la victòria segura de la jugadora espanyola.

Amb aquesta victòria, Carolina Marín avança a la següent ronda, on s'enfrontarà a Rachael Darragh d'Irlanda, classificada en el lloc 69 del món. El partit està programat per al 31 de juliol, i Marín es trobarà amb la primera del Grup K als vuitens de final. Amb la victòria a la primera ronda sota el seu cinturó, Marín es perfila com una forta candidata per avançar encara més en la competició i defensar el seu títol olímpic.