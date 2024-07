Un golàs d'Alexia Putellas classifica Espanya per als quarts de final dels Jocs (1-0) | RFEF

La selecció espanyola de futbol femení es va classificar aquest diumenge als quarts de final dels Jocs Olímpics de París 2024 després d'una victòria ajustada i tardana per 1-0 sobre Nigèria. El partit va ser decidit per un golazo de falta d'Alexia Putellas, que va arribar a falta de cinc minuts per al final de l'encontre.

Des de l'inici, Espanya va mostrar un domini constant, tot i que va trobar dificultats per superar la defensa nigeriana. Durant la primera meitat, un gol de Salma va ser anul·lat per fora de joc d'Alexia. A la segona part, l'equip va realitzar canvis que van aportar més frescor, amb l'entrada d'Olga, Athenea i Patri Guijarro.

Enmig dels seus intents per estrenar el marcador, Espanya es va salvar de rebre'n un. Les africanes van perdonar diversos contraatacs, amb una Asisat Oshoala incisiva però fallona en la definició. Cata Coll també va tenir part de mèrit.

Durant els darrers 15 minuts, Espanya va tancar Nigèria a la seva pròpia àrea, buscant un gol que va trobar en un llançament de falta. En una jugada que semblava destinada a ser executada amb un centre, Alexia va sorprendre tothom, incloent-hi la portera rival, per marcar un golazo. Aquesta victòria certifica la presència d'Espanya als quarts de final del torneig olímpic.