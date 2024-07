París 2024: l'últim Nadal - Djokovic a Roland Garros?

Foto: Europa Press / Paris 2024 / Canva Pro

El tercer dia de competició als Jocs Olímpics de París estarà marcat per a la delegació espanyola pel duel a Roland Garros entre Rafa Nadal i Novak Djokovic mentre que, de cara al medaller, el nedador Hugo González, el palista Miquel Travé i el tirador Alberto Fernández podrien ser bones opcions.

No abans de les 13:30 es veuran les cares a la Philippe-Chatrier el balear i el serbi, que viuran el seu enfrontament número 60, amb 30-29 a favor del de Belgrad fins ara i 16 anys després de mesurar-se a les semifinals dels Jocs de Pequín on es va imposar el de Manacor, pendent del seu estat físic. El tennis portarà una altra jornada atrafegada on el gran favorit a l'or, el murcià Carlos Alcaraz, buscarà al torn de tarda-nit la tercera ronda davant el perillós neerlandès Tallon Griekspoor.

"Veurem on puc arribar"

Nadal va celebrar el triomf contra l'hongarès Marton Fucsovics (6-1, 4-6 i 6-4) en el seu debut individual als Jocs Olímpics, encara que va confessar que té la "incertesa" de com reaccionarà la cama en l'enfrontament contra el serbi.

"Crec que he jugat un molt bon primer set, a un nivell superior al que jugava últimament, però després no he aconseguit mantenir-lo, ni la intensitat i el ritme del joc amb què jugava. He baixat i quan ho fas el un altre comença a jugar còmode", va comentar a la zona mixta en un edifici davant de la Philippe Chatrier.

"A França em sento molt estimat des de fa moltíssim temps. Tots saben com n'és d'important i d'especial per a mi aquesta ciutat. Només puc donar les gràcies a París, ia França per donar-me l'honor de rebre la torxa en un lloc tan especial i en un moment tan especial. És una cosa que es quedarà per sempre a la meva memòria", va afegir.

La resta de la jornada tennística

El mateix objectiu tindrà Cristina Bucsa davant la canadenca Leylah Fernandez, amb la santanderina tenint doble tasca, ja que jugarà amb Sara Sorribes el doble davant les italianes Elisabetta Cocciaretto i Lucia Bronzetti. La castellonenca també tindrà dos partits, ja que debutarà als dobles mixtes amb Marcel Granollers davant les australians Ellen Perez i Matthew Ebden.