Espanya, campiona d'Europa sub-19 amb un espectacular Iker Bravo

L?eufòria de l?equip després de la victòria. Foto: X (@SEFutbol)

La selecció espanyola sub-19 masculina de futbol va superar França (2-0) el passat diumenge 28 de juliol per alçar-se per 12a vegada com a campiona d'Europa de la categoria, recuperant un tron que no ocupava des del 2019.

Al Windsor Park de Belfast, l'equip entrenat per José Lana va estirar el rècord de la selecció espanyola al palmarès del torneig gràcies als gols d'Iker Bravo, a punt del descans d'un primer temps espanyol, i d' Assane Diao ja al minut 69.

França va anar a remolc del bon partit d'Espanya, tot i que va tenir les ocasions que no va saber aprofitar. L'entrada des de la banqueta de Diao va ser definitiva perquè Espanya recuperés el tron que va ostentar per última vegada el 2019, encara que el 2020 i el 2021 no es va celebrar el torneig per la pandèmia de coronavirus.

L'intent de reacció de França se'n va anar en orris amb l'expulsió per vermella de directa de Yoni Gomis, al minut 77. Espanya, que havia arribat a la final superant a la pròrroga Itàlia, va sortir d'Irlanda del Nord com a campiona.

El campionat del 2025 se celebrarà a Romania a l'estiu de l'any que ve.

Bravo, MVP

El davanter català (que segons diversos mitjans està a punt de signar amb l'Udinese d'Itàlia) va ser elegit MVP del torneig.

Autor de dos gols al llarg del torneig, Bravo ha brillat després d'una temporada amb alts i baixos al filial del Reial Madrid.