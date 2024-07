La contaminació del Sena posa en risc les proves que se celebren al riu

Foto: EuropaPress

Les aigües del riu Sena són un dels mals de cap de l'organització olímpica de París, i és que la dubtosa qualitat de l'aigua ha provocat que s'hagin hagut de suspendre dos entrenaments de triatló.

Aquest dimarts a les 8:00 hores del matí està programada la prova de triatló, la que seria la primera competència olímpica al riu des dels Jocs de 1900. No obstant, tocarà esperar fins a última hora per veure si és segur competir al Sena, ja que el nivell de contaminació és massa elevat. Els triatletes podrien enfrontar-se a la prova sense haver pogut tastar l'aigua del Sena, llançant-se al primer segment de la competència a cegues.

La Federació Mundial de Triatló, World Triathlon, va emetre un comunicat explicant la decisió de cancel·lar els entrenaments. "Hem hagut de tornar a suspendre l'entrenament, però confiem que les condicions millorin les pròximes hores tenint en compte les previsions meteorològiques", van afirmar. La prova masculina de triatló està programada aquest dimarts, mentre que la femenina està prevista per dimecres.

El temps, l'aliat

París ha viscut una calor sufocant aquest dilluns, sense cap previsió de pluja, cosa que podria afavorir els organitzadors. Tot i això, les tempestes de divendres i dissabte van elevar els nivells de contaminació del Sena, posant en risc el desenvolupament del triatló tal com estava planejat.

L'organització ha previst celebrar les proves divendres que ve 2 d'agost si demà veuen que els nivells de contaminació del riu no han disminuït. Per a la prova de relleus el dia de contingència seria el 6 d'agost. En cas extrem, es considera l'opció de convertir el triatló en un duatló (bicicleta i cursa a peu).

El seleccionador espanyol, Iñaki Arenal, recolza les mesures preses per l?organització. “Que passi això no és agradable, però cal protegir la salut dels esportistes. Calia tenir precaució, hi ha 36 punts de control al riu per regular la qualitat de les aigües. París és una ciutat gran i això suposa més contaminació. Caminem al límit del que és salubre i el que no. Han fet bé a cancel·lar els entrenaments i crec que no hi haurà problemes per competir", va assegurar Arenal.

La ciutat de París ha invertit 1.400 milions d'euros per sanejar el riu , esperant que aquest sigui un llegat durador per als parisencs, amb plans per habilitar zones de bany després dels Jocs.