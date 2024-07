Victòria de prestigi d'Espanya de waterpolo contra els Estats Units (11-13)

Miki Oca parla durant un temps mort. Foto: RFEN

La selecció espanyola femenina de waterpolo va exhibir poder i va vèncer (11-13) la vigent campiona olímpica Estats Units, venjant la seva derrota a la final de Tòquio 2020, gràcies a un partit pràcticament perfecte en què van arribar a anar amb fins a cinc gols d'avantatge intervingut el tercer període.

Les de Miki Oca sumen així la seva segona victòria en dos partits a París 2024 i presenten la seva candidatura a tot aquest torneig olímpic en què pretenen superar el seu millor resultat, les plata fa tres anys i de Londres 2012, on només els Estats Units van poder elles. La selecció espanyola es va prendre una petita revenja amb una exhibició i una gran actuació ofensiva que va poder enderrocar el mur de la portera Ashleigh Johnson.

El començament del partit no va ser l'ideal per a les espanyoles, que van arribar a estar sis minuts sense anotar al primer quart després del primer gol que va anotar Elena Ruiz, responent al gol de Maggie Stephens. La solidesa defensiva nord-americana i l'eficàcia ofensiva de Raney va posar per davant les campiones olímpiques, però el gol de Maica García va mantenir amb vida les espanyoles, amb el 3-2 al marcador al final del primer període.

No obstant, la pel·lícula va canviar molt a partir d'aquell moment, i d'aquell 3-2 que trencava la sequera, les subcampiones van encadenar dos gols més que li van capgirar el partit, obra de Judith Forca i de Pili Peña. Les americanes van poder tornar a igualar amb el gol de Jewel Roemer, però l'encert de penal de Bea Ortiz i de Maica García des de la boia van permetre mantenir l'avantatge abans del descans.

Després de la represa, la situació per moments va dibuixar un escenari pràcticament somiat, en què Espanya avantatjava per fins a 5 gols els Estats Units, 4 d'ells d'una impressionant Bea Ortiz , que va ser la màxima anotadora del matx amb cinc gols. Les campiones no sabien com fer front al potencial espanyol i el tècnic Adam Krikorian va haver d'aturar el xoc buscant una reacció de les seves, gens acostumades a veure's en aquesta situació de desavantatge.

La renda espanyola es va reduir fins als dos gols amb què es va arribar a la conclusió del tercer període, després que Maddie Musselmann, Tara Prentice i Jenna Flynn anotessin tres gols en tres minuts, que els mantenia amb vida abans de l'últim parcial.

Ningú va dir que fos fàcil vèncer les campiones olímpiques i Espanya va haver de saber patir a l'últim quart per acabar sumant una victòria de molt prestigi i que els situa com a aspirants a destronar-les en aquests Jocs. El gol de Gilchrist quan faltaven 5:35 els va posar a només un gol, obligant les espanyoles a reaccionar per assegurar el triomf.

Aquí va aparèixer la veterana Anni Espar per trencar la sequera, i una gran acció defensiva de Paula Leitón per mantenir l?avantatge. També va irrompre la figura de Martina Terré per fer grans intervencions de mèrit que van deixar les nord-americanes sense anotar cinc minuts, inclòs un penal quan faltaven 50 segons, que va certificar la victòria.

El següent compromís de les espanyoles serà davant Grècia el pròxim dimecres 31, un combinat perillós i davant el qual no s'han de confiar les espanyoles per mantenir la seva bona línia en un grup B en què encara els queda per enfrontar-se davant Itàlia, abans de l'encreuament de quarts de final.