Examen duríssim per començar la pretemporada: Barça – Manchester City

Foto: FCB / Manchester City

El Barça de Hansi Flick s'estrena aquest dimecres 31 de juliol a la matinada a Orlando en la seva gira nord-americana enfrontant el Manchester City, en el seu segon partit amistós de preparació per a la temporada 2024-25. Al primer, jugat a la Ciutat Esportiva, els blaugrana van derrotar l'Olot (1-0).

Aquest partit serà la primera gran prova per al nou projecte blaugrana, encara que comptarà amb una significativa presència de jugadors del filial i a l'espera de les incorporacions de Raphinha, Ilkay Gündogan i Jules Koundé.

Serà un examen important per avaluar l'estat de l'equip de cara al curs que començarà poc més de 2 setmanes i podria servir per obtenir les primeres conclusions sobre el Barça que Flick vol construir.

Encara queda molt per descobrir d'aquest nou FC Barcelona, que viatja als Estats Units amb una convocatòria de 31 futbolistes, la meitat dels quals no tenen fitxa del primer equip. Entre els convocats hi ha Marc-André ter Stegen, ja de tornada de les seves vacances, així com les esperades incorporacions de Raphinha, Ilkay Gündogan i Jules Koundé. Tot i això, els lesionats Gavi, Pedri, Ronald Araujo, Frenkie de Jong i Ansu Fati no van viatjar amb l'equip per continuar amb els seus respectius processos de recuperació.

S'espera que aquest partit al Càmping World Stadium d'Orlando permeti veure els primers indicis del “nou” Barça, que no va aconseguir títols la temporada passada. El matx serà contra el Manchester City de Pep Guardiola, el vigent campió anglès, que ja ha disputat dos partits de preparació, encara que tots dos van acabar en derrota.

La trobada arrancarà a la 1 de la matinada (7 de la tarda de dimarts 30) i es podrà veure en directe per TV3.

Guardiola: "Lamine Yamal és on es mereix"

A la prèvia del matx, el tècnic cityzen, llegenda del Barça, Pep Guardiola, va tenir paraules d'elogi per a Lamine Yamal.

"És extraordinari. Rodri em parla meravelles de Yamal. Has de tenir alguna cosa especial. Si Xavi ho va fer debutar és per alguna cosa. Però segur que tindrà alts i baixos, que estigui tranquil perquè té molta carrera al davant. És on es mereix", va assegurar el de Santpedor.