Aquest és el dineral que Hisenda es queda dels esportistes espanyols als Jocs de París

382 esportistes espanyols competeixen en aquests Jocs Olímpics de París 2024 per medalles a l'esdeveniment esportiu més prestigiós del món. A més del reconeixement i la glòria, l'èxit en els Jocs comporta una recompensa econòmica significativa. Tot i això, aquests guanys estan subjectes a impostos a Espanya, un aspecte que els esportistes han de manejar amb precaució.

Els esportistes que aconsegueixin pujar al podi rebran compensacions econòmiques que han de ser declarades a Hisenda com qualsevol altre ingrés. Per exemple, un esportista espanyol que obtingui una medalla d'or en atletisme podria rebre un total de 200.000 euros, compost per 94.000 euros del Comitè Olímpic Espanyol (COE), 60.000 euros de la beca ADO i 46.000 euros addicionals de la Federació Internacional d'Atletisme .

En termes fiscals, aquests ingressos estaran subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). La part estatal de l'IRPF és del 22,5%, ia això s'hi afegeix un percentatge autonòmic que varia segons la comunitat on resideixi l'esportista. En comunitats com Andalusia o Castella-la Manxa, aquest percentatge autonòmic també és del 22,5%, cosa que eleva la retenció fiscal total al 45%. Això vol dir que gairebé la meitat dels premis en metàl·lic podria anar a parar a Hisenda.

Recompenses per a medallistes

El Comitè Olímpic Internacional no proporciona premis econòmics addicionals més enllà de les medalles. Tot i això, el COE atorga als medallistes espanyols 94.000 euros per l'or, 48.000 euros per la plata i 30.000 euros pel bronze en esports individuals.

Per als esports en parella, com ara el tennis de dobles, el premi per als guanyadors de la medalla d'or és de 75.000 euros per esportista, 37.000 euros per a la plata i 25.000 euros per al bronze.

En esports d'equip, com ara el futbol i el bàsquet, cada membre de l'equip guanyador d'or rebrà 50.000 euros, 29.000 per a la plata i 18.000 per al bronze.

Beques ADO i premis de la Federació Internacional

A més a més dels premis en metàl·lic per medalles, l' Associació d'Esports Olímpics (ADO) proporciona beques anuals als esportistes destacats. Els campions olímpics de París rebran beques de 60.000 euros anuals, 45.000 per a la plata i 30.000 per al bronze. Aquestes beques ajuden a finançar la preparació per a futures competicions i es mantenen íntegres durant dos anys per als medallistes olímpics.

La Federació Internacional d'Atletisme, coneguda com a World Athletics, també ha introduït premis en metàl·lic per als campions olímpics, convertint-se en la primera federació a oferir aquestes recompenses. Els campions rebran 50.000 dòlars (al voltant de 46.000 euros) en reconeixement als seus èxits, amb un fons total de 2.4 milions de dòlars destinats a aquest propòsit.