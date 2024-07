El mal estat del riu Sena obliga a ajornar el triatló masculí

Una imatge panoràmica del Sena. Foto: DPA / Canva Pro

El Comitè Organitzador de París 2024, el Comitè Olímpic Internacional (COI) i World Triathlon han decidit ajornar la prova masculina de triatló dels Jocs Olímpics per la mala qualitat de l'aigua del riu Sena.

"Després d'una reunió sobre la qualitat de l'aigua celebrada el 30 de juliol en què van participar Paris 2024, representants de World Triathlon i els seus delegats tècnics i mèdics, el COI, Météo France, la ciutat de París i la prefectura de la regió Île-de-France, s'ha decidit ajornar la prova de triatló masculí, prevista per al 30 de juliol a les 8:00”, han dit des de World Triathlon en un comunicat.

L'organisme va recalcar que s'havia decidit reprogramar aquesta prova dimecres 31 a les 10.45 del matí, per la qual cosa es farà gairebé 3 hores després de l'inici de la modalitat femenina "tenint en compte l'última informació meteorològica", tot i que va advertir que "tots dos triatlons estan subjectes als pròxims controls de l'aigua que compleixin els llindars establerts per World Triathlon per a la natació". Així, la prova està ajornada... però tampoc hi ha un 100% de garanties que s'hagi de disputar, per la qual cosa hi pot haver més canvis.

"El dia de contingència original també segueix vigent per al 2 d'agost, per a futures consideracions", va afegir.

"París 2024 i World Triathlon reiteren que la seva prioritat és la salut dels atletes. Les proves realitzades avui al Sena van revelar que la qualitat de l'aigua no oferia garanties suficients per a la celebració de la prova", va lamentar la federació internacional.

Aquesta ha recordat que tot s'ha degut també a "fenòmens meteorològics" aliens al seu control, com va ser la pluja caiguda tant el divendres 26 i el dissabte 27, que han pogut "alterar la qualitat de l'aigua" i obligar-los a aquest ajornament "per raons sanitàries". "Malgrat la millora de la qualitat de l'aigua les últimes hores, els valors en alguns punts del recorregut de natació segueixen estant per sobre dels límits acceptables", ha subratllat.

"Donarem als atletes que tenen previst participar en la prova de triatló masculí tota la informació sobre el seu ajornament, així com actualitzacions en temps real de la situació", ha sentenciat World Triathlon.