Espanya surt amb vida a París després d'imposar-se davant de Grècia (84-77)

Foto: EuropaPress

La selecció espanyola masculina de bàsquet va exhibir caràcter i raça per imposar-se a Grècia per 84-77 en el seu segon partit a la fase de grups del torneig dels Jocs Olímpics de París, en una trobada en què van enviar durant tres quarts després d'un gran segon període, i on va tornar a destacar Santi Aldama amb 19 punts.

El combinat espanyol va sumar una necessària victòria per seguir amb vida al torneig després de la derrota en el debut davant Austràlia per 92-80, que va obligar els vigents campions d'Europa a donar la seva millor versió per guanyar els grecs, liderats pel seu gran estrella Giannis Antetokoumpo, que va signar una gran actuació amb 27 punts i 11 rebots.

El partit va arrencar amb un domini de l'equip hel·lè, liderat per Antetokoumpo , autor de 9 punts, i que va fer molt de mal als de Scariolo a la zona. Pel costat espanyol, va aparèixer Santi Aldama, el millor amb 27 punts al debut, i que va arrencar el matx molt endollat amb 8 punts de sortida. Tot i això, els grecs manaven a l'electrònic 12-20 mancant tres minuts per finalitzar el primer quart. La sortida des de la banqueta de Sergio Llull va permetre als espanyols retallar la distància fins a un punt després dels primers 10 minuts.

El balear va anotar vuit punts consecutius amb un triplàs espectacular des de més de vuit metres i amb Antetokoumpo a sobre. La inspiració del balear va seguir després del primer quart, amb un altre triple que posava Espanya per davant al marcador per primera vegada en el xoc, i que completava un parcial de 12-2 que va trencar Toliopoulos amb un triple. En aquell moment, Scariolo va donar entrada a Jaime Pradilla , l'únic jugador que no va jugar contra Austràlia, i que debutava en uns Jocs. Amb l'aragonès a pista, el parcial per als espanyols va ser de 25-10, amb 7 punts i diverses bones defenses sobre Antetokoumpo.

La millora defensiva es va veure a més recompensada en atac amb fins a 11 triples a la primera meitat , amb la inspiració d'Álex Abrines amb dos encerts com a més destacat, però també van anotar de tres Lorenzo Brown i Darío Brizuela, portant la distància fins als 14 punts amb els que es van arribar al descans, després d?un enorme segon quart d?Espanya, tant en defensa com en atac.

Després del descans, com era previsible, els hel·lens van augmentar la intensitat defensiva i es van agafar a la seva gran estrella per retallar la distància al marcador. Per part espanyola, les pèrdues i les precipitacions van aparèixer als de Scariolo, que van anar perdent el seu avantatge a l'electrònic. Sis punts de Giannis Antetokoumpo, i els triples de Walkup i Papanikolaou van acostar a menys de deu els grecs, però la irrupció anotadora de Santi Aldama va tornar a situar-la per sobre de la desena.

El canari va viure un duel personal contra Antetokoumpo, en què es va erigir el líder de la selecció espanyola i va demostrar el caràcter que atresora, a més del seu enorme talent. Però els grecs van continuar estrenyent i van aconseguir un parcial final de 0-7 abans de tancar el tercer quart, que els va posar a només sis punts després d'un triple final de Vassilis Toliopoulos. La bretxa es va escurçar encara més a la sortida de l'últim quart amb un 2+1 d'Antetokoumpo i una altra cistella de l'estrella dels Milwaukee Bucks.

Aquí va sorgir la figura del capità Rudy Fernández amb dos triples que va trencar aquell 0-12 de parcial, però va rebre la resposta de Toliopoulos, amb dos encerts més que van tornar a posar-los a només un. El partit va arribar als últims cinc minuts amb el marcador de 71-69 per a Espanya, però Antetokoumpo va tornar a deixar una exhibició de poder amb una esmaixada que va posar l'empat quan faltaven quatre minuts (71-71).

Vuit punts consecutius dels de Scariolo , amb dues grans cistelles d'Aldama, dos tirs lliures de Lorenzo Brown i una penetració de Sergio Llull, va estirar la renda fins als vuit punts, obligant Spanoulis, el tècnic grec, a aturar el matx. Tot i això, els hel·lens no es van rendir, i un triple de Papanikolaou els va tornar a ficar en el duel quan faltaven un minut per a la conclusió.

Les pèrdues d'Espanya i els errors en el llançament de Willy Hernangómez li van donar més suspens al final, a què es va arribar amb 80-77 i possessió per a Grècia. Antetokoumpo va disposar d'un triple per col·locar l'empat, però la pilota no va entrar i el rebot la va agafar Willy Hernangómez, que va anotar dos punts que van sentenciar el triomf des del tir lliure. Alberto Díaz va posar la rúbrica amb una gran cistella sobre la botzina, que va donar al conjunt espanyol una renda final de set punts, clau per a la classificació final.