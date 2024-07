'Nadalcaraz' pateix per guanyar els Països Baixos però ja són a quarts dels Jocs

Foto: EuropaPress

El dobles espanyol format per Rafa Nadal i Carlos Alcaraz va superar (6-4, 6-7(2), 10-2) aquest dimarts els neerlandesos Tallon Griekspoor i Wesley Koolhof per accedir a quarts de final als Jocs Olímpics de París 2024 , una dupla inèdita fins a la cita gal·la però amb qualitat de sobres per intimidar els especialistes.

Tot i no tenir experiència junts en el dobles, ni un partit abans de París, el balear i el murcià van superar el seu segon compromís, igualment de nivell com contra els argentins González i Molten, a la cita olímpica. Després d'apuntar-se la primera mànega traient punts de qualitat, Nadal i Alcaraz van patir la reacció 'orange', especialment de l'expert Koolhof.

Al 'super tie break' , el campió de 22 'grans' i un dels millors jugadors del món en l'actualitat, recent campió de Roland Garros, van tornar a imposar galons. Alcaraz, que segueix també viu al quadre individual, i Nadal, or ja al dobles de Rio de Janeiro 2026 amb Marc López, s'enfrontaran per un lloc a semifinals amb els nord-americans Rajeev Ram i Austin Krajicek.