Simone Biles fa més gran la seva llegenda: la nord-americana guanya l'or per equips

Simone Biles. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'equip de gimnàstica artística femení dels Estats Units ha guanyat la medalla d'or per equips gràcies al lideratge de les seves estrelles Sunisa Lee i una Simone Biles que arrenca la gira de redempció de la millor de les maneres; amb el seu cinquè or olímpic i un somriure que confirma que els fantasmes dels problemes mentals ja estan més que superats.

Després d'haver d'abandonar als Jocs de Tòquio 2020 per problemes de salut mental, Simone Biles va saber retrobar-se i la multicampiona mundial torna a ser ja, des de dimarts 30 de juliol, campiona olímpica de nou --a la vuitena medalla olímpica--. Sens dubte, amb la seva gran actuació, els Estats Units van poder brillar en grup, també amb la vigent campiona olímpica Sunisa Lee.

Lee i Biles van ser les millors en dues rotacions cadascuna --Llegeix en equilibri i asimètriques i Biles en poltre i terra-- per a una Estats Units que es va mostrar, un altre cop, imparable en gimnàstica artística per equips, per sumar la seva quarta medalla d'or olímpica en l'especialitat, després dels d'Atlanta 1996, Londres 2012, Rio 2016 i ara París.

Els Estats Units van sumar, després de les rotacions de poltre, barres asimètriques, barra d'equilibri i terra, un total de 171.296 punts més que daurats. Per darrere, molta batalla i emoció, amb llàgrimes finalment de joia per a una Itàlia que va ser medalla de plata amb els seus 165.494 punts totals, bona part gràcies a la jove Manila Esposito, quatre vegades campiona d'Europa amb només 17 anys.

I la gran sorpresa va venir a la medalla de bronze, guanyada amb una remuntada espectacular pel Brasil . Les sud-americanes, amb la veterana Rebeca Andrade al capdavant, van passar d'anar cinquenes a, en les dues últimes rotacions i sobretot gràcies a l'última en poltre i els 15.100 punts d'Andrade, es van ficar terceres amb 164.497 punts totals, pels 164.263 d'una Gran Bretanya que va perdre, al final i per poc, aquell bronze.

Biles, que el mes de març passat va fer 27 anys, tindrà més oportunitats d'engrandir la seva llegenda en què són, amb tota probabilitat, els últims jocs de la seva imponent carrera esportiva.