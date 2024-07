S'acaba l'aventura de Nadal i Alcaraz a París després d'una derrota dura

Carlos Alcaraz i Rafa Nadal a les olimpíades

En una jornada amarga per al tennis espanyol, Rafa Nadal i Carlos Alcaraz van ser eliminats als quarts de final dels Jocs Olímpics de París 2024. La parella espanyola va caure davant els nord-americans Austin Krajicek i Rajeev Ram amb un marcador de 2-6 i 4 -6, acabant així les aspiracions de medalla olímpica en dobles.

Des del començament, el partit es va mostrar costa amunt per a Nadal i Alcaraz. Els nord-americans, quarts favorits del torneig i experts en dobles, es van avançar ràpidament amb un descans al primer joc. Nadal no va poder mantenir el servei, permetent que Krajicek i Ram consolidessin el seu avantatge amb seguretat. Tot i que Alcaraz va aconseguir guanyar el primer joc per a la parella espanyola, els rivals van continuar sense cedir oportunitats amb la seva parella

El rendiment d'Alcaraz, afectat pel desgast del partit individual hores abans contra Roman Safiullin, va ser un factor crucial. Tot i algunes llampades de millora, la parella espanyola no va aconseguir trobar la consistència necessària. Al setè joc, Alcaraz va patir un altre break, ampliant l'avantatge dels nord-americans, que finalment es van emportar el primer set 2-6.

El segon set va començar amb més intensitat per part de Nadal i Alcaraz. Tot i això, encara que tots dos van mostrar moments de brillantor, especialment Nadal, la pressió es va fer sentir. Alcaraz, clarament fatigat, va perdre el servei en blanc, atorgant un avantatge decisiu als nord-americans.

Tot i tres oportunitats de break al segon set i de salvar una bola de partit, Nadal i Alcaraz no van poder revertir la situació. Krajicek i Ram van tancar el partit amb un 4-6 al segon set, segellant el seu pas a les semifinals i deixant els espanyols fora de la competència olímpica en dobles.

Aquest resultat marca un dolorós adéu per a Rafa Nadal com a esportista olímpic i per a la prometedora parella que havia il·lusionat moltes amb les seves possibilitats. L'eliminació a quarts de final posa fi a la seva participació a París 2024 i deixa un buit en les esperances de medalla per al tennis espanyol.