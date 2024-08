Ple a la fase prèvia: Espanya passa a les eliminatòries com a primera després de guanyar el Brasil (0-2)

L'equip de Tomé celebra un dels gols. Foto: X (@SeFutbolFem)

La selecció espanyola femenina de futbol va vèncer el Brasil (0-2) a l'última jornada del Grup C dels Jocs Olímpics, gràcies a un gol d'Athenea del Castillo al segon temps i al colofó d'un altre golàs d'Alexia Putellas a París 2024, per segellar el seu ple a la primera fase i arribar a quarts de final com a molt favorita a les medalles. Colòmbia serà el rival en aquesta instància de la competició.

Les de Montse Tomé van signar el 9 de 9 per quedar-se amb el primer lloc del grup. A priori, la campiona del món i de la Lliga de Nacions tindrà així un rival més assequible a quarts, encara que Espanya està demostrant que és l'equip a batre.

La selecció, amb rotacions, va vèncer també un Brasil que, exigida pel joc de la Roja, va haver de defensar-se al seu camp durant gran part del partit, més encara amb una vermella a Marta per joc perillós just abans del descans. Les de Tomé van acumular ocasions però es va resistir el gol fins que Athenea va caçar al minut 69 el rebuig d'una centrada de Mariona , que va entrar al segon temps com Salma Paralluelo, Alexia i Aitana Bonmatí.

Després del Japó i Nigèria, la canarinha , amb moltes conegudes de la lliga espanyola, va donar certa sensació de perill a les carreres de Ludmila, però amb l'expulsió de la seva capitana i els canvis d'Espanya, es van anar sense opcions. La campiona del món va intentar donar ritme al matx però, entre la parada per hidratació i els molts problemes físics de les brasileres, no va ser fàcil.

A poc a poc, Espanya va controlar aquestes carreres de les sud-americanes, que van deixar com més perill una pilota al pal de Codina a la seva pròpia porteria. A l'altra banda, Teresa Abelleira va fregar el gol en més d'un xut i les de Tomé van arribar a avançar-se, però en fora de joc. Aleixandri i Eva Navarro la van tenir també en àrea petita, amb una pilota perduda que va treure com va poder la defensa rival.

El Brasil es va tancar i la seva portera Lorena va necessitar, sospitosament, diverses atencions mèdiques. Just abans del descans, la veterana Marta, nomenada sis vegades millor jugadora del món, va donar una puntada al cap a Olga Carmona que li va costar la vermella i, potser, el seu adeu als Jocs, pendents, per altra banda d'avançar com a terceres. L'entrada de reforços de qualitat va donar a Espanya encara més control al segon temps, però li va faltar velocitat.

La selecció sud-americana es va defensar amb tot, però la campiona del món va acabar trobant buits. En una bona acció de Mariona, Athenea va obrir el marcador i, malgrat l'orgull d'un Brasil amb una menys i Antonia Silva, va tenir a la mà el triomf fins al colofó d'Alexia.