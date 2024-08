Nou bronze per a Espanya: Pau Echaniz arriba al podi del piragüisme

El piragüista espanyol Pau Echaniz competeix als Jocs de París 2024

El piragüista espanyol Pau Echaniz va aconseguir la medalla de bronze en la modalitat de K1 de piragüisme en eslàlom als Jocs de París 2024, la quarta presidia per a Espanya a la cita a la capital francesa, després d'una sensacional baixada a les instal·lacions de Vaires- sud-Marne.

El de Sant Sebastià va completar la seva baixada en el primer torn amb un temps de 88.87, després d'un toc en una de les portes, penalitzant dos segons, per aconseguir un sensacional bronze, la pressa número 21 del piragüisme espanyol en uns Jocs.

Echaniz, amb el dotzè millor temps a la semifinal, va ser el primer a baixar pel canal de les instal·lacions de Vaires-sur-Marne. Probablement, no era el més idoni, sense referències, però això no va acovardir el donostiarra, només fallant en una porta i fent millor crono que tots els seus rivals a les semifinals.

Aleshores, només tocava esperar. Primer, amb quatre palistes amb més mal temps, Echaniz va assegurar el diploma olímpic, però també van fallar alguns dels favorits, perquè el palista basc arribés a les últimes tres baixades somiant amb el metall olímpic.

L'italià Giovanni di Gennaro (88.22), que va conquistar l'or a la prova, va ser l'únic a superar-lo en un primer terç de baixades, fins que el francès Titouan Castryck (88.42), a la recta final, també va fer més baixada empès també pel lliurat públic local, per posar-se segon.

El palista gal confirmaria la plata, ja que ni l'alemany Noah Hegge ni el britànic Joseph Clarke, que va ser el millor a les semifinals, van millorar el temps de l'espanyol, confirmant així la sensacional final i la medalla del basc.

És la quarta medalla de l'Equip Espanyol a París, després de la plata de María Pérez, plata a 20 km marxa, i els bronzes d'Álvaro Martín, també en marxa, i Fran Garrigós, en judo (-60 kg). A més, el boxejador Enmanuel Reyes Plá també va confirmar pressa, encara que caldrà esperar per confirmar si és bronze, plata o or.