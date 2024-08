Carolina Marín passa a quarts a París després de guanyar un dur i intens duel a Zhang

PARIS, 01/08/2024.-L'espanyola Carolina Marín davant la nord-americana Beiwen Zhang al partit de vuitens de final individual femení celebrat en el marc dels Jocs Olímpics, a París, França. EFE/ Kiko Osca

L'espanyola Carolina Marín va avançar aquest dijous a quarts de final del torneig femení de bàdminton dels Jocs Olímpics de París 2024, després de saber patir per vèncer en tres jocs (12-21, 21-9 i 21-18) un intens duel de vuitens davant la nord-americana Beiwen Zhang, a La Chapelle de la capital francesa.

La de Huelva va viure davant Zhang el seu primer gran duel del torneig, després de dos primers envits sense gaire dificultat, per la qual cosa la nord-americana, que la va vèncer a l'Open de França al març, és un bon examen per al que queda de torneig, i de de cara a la baralla per unes medalles per a les quals és candidata. La campiona a Rio 2016 va remuntar un joc inicial i va anar de menys a més per evitar un ensurt irreversible i guanyar confiança.

La nord-americana va ser el primer os dur per a la de Huelva, que va començar una mica desconcentrada i sense entendre el ritme marcat per Zhang, que es va posar ràpid 3-9. Marín se'n va anar al descans amb un dolorós 3-11, que semblava ja complicat de remuntar en aquest primer joc del partit. I el pas pel banc va anar bé a l'espanyola, que va trencar la mala ratxa amb dos bons punts (5-11).

La distància inicial era un llast per a una Carolina Marín que va anar sempre a remolc davant d'una Zhang aparentment tranquil·la i sense pressió. Mentrestant, la de Huelva intentava guanyar terreny per arribar a prop al marcador al final del joc, amb un bon joc a la xarxa i una mica més d'empenta que al començament.

Tot i que era incapaç d'enllaçar més de tres punts consecutius, el punt més llarg fins aquell moment, que va acabar amb un contundent smash, va donar confiança a l'espanyola, amb 12-15 al marcador. Però va arribar una crisi de Marín en el pitjor moment, que la nord-americana, gairebé sense fissures, va aprofitar per tancar la primera mànega (12-21) en 20 minuts.

Amb aquest erràtic primer joc ja en el passat, Marín va intentar moure fitxa i va començar el segon molt més agressiva. Tot i això, tot i estar més endollada, havia de treballar molt cada punt a favor, però a l'inici sempre va anar per davant (7-3).

La segona mànega era una altra història, amb la Carolina Marín dels grans partits, la que vessa motivació i caràcter. Amb això, es va posar 18-9 al marcador i l'espanyola va forçar la tercera mànega en tancar el set per 21-9, davant una nord-americana ja sense la mateixa tensió a la recta final.

I encara que pogués semblar que el rival es deixaria portar, ni de bon tros va ser així, i la igualtat va tornar a escena en l'arrencada del joc definitiu. Amb un àrbitre una mica picatós amb els crits de la de Huelva, l'espanyola va prendre la primera vegada la davantera amb 6-7, i va agafar una mica d'aire que podria ser vital per al final. Una millora propiciada també pels dubtes de la nord-americana, una mica més fràgil a nivell físic.

Però el partit de totes dues era força irregular i un parcial de 0-3 de Zhang la va enganxar al partit (10-11), encara que amb una Marín obligada a ajustar molt els cops, amb molt més risc de l'esperat. Tot i així, va ser incapaç d'enlairar-se la igualtat del partit, encara que a la recta final del partit se'n va posar tres a dalt, 19-16, en un moment clau, per agafar impuls i tancar, amb una mica de suspens per un challenge, el partit (21-18).

Carolina Marín s'enfrontarà aquest dissabte a quarts de final a la guanyadora del duel de vuitens entre la xinesa Jia Min Yeo i la japonesa Aya Ohori d'aquest dijous