Sorpresa a la F1: Jonathan Wheatley deixa Red Bull per anar-se'n a Audi

Wheatley abandona la que ha estat casa seva. Foto: Europa Pres / Canva Pro

El britànic Jonathan Wheatley no seguirà a l'estructura de Red Bull quan finalitzi aquesta temporada, per unir-se el 2026 al projecte d'Audi a la Fórmula 1 com a cap d'equip, després de més de 18 anys treballant per a l'escuderia austríaca, segons un comunicat.

"Oracle Red Bull Racing anuncia la sortida del director esportiu Jonathan Wheatley, mentre es dirigeix a un nou desafiament, assumint el rol de cap d'equip en el projecte d'Audi a F1", va anunciar l'1 d'agost passat Red Bull a la seva pàgina web.

Segueix així la desbandada a les files de Red Bull, enmig de les especulacions que envolten el futur del campió, el neerlandès Max Verstappen. Tot i això, Wheatley romandrà al seu lloc fins al final de la present temporada, i serà llavors quan deixi una estructura en què acumula gairebé dues dècades de treball, encara que Audi no entrarà al Mundial fins al 2026.

Des de Red Bull li van desitjar "el millor en el nou paper" al britànic, i ja pensen en el futur. "Red Bull té una tremenda força i profunditat i això proporciona l'oportunitat d'elevar els altres dins de l'equip. Anunciarem la nova estructura de l'equip les pròximes setmanes", va avançar.

Finalment, Christian Horner, cap d'equip i CEO, va qualificar de "llarga i fructífera" la relació amb Wheatley. "La seva contribució a sis títols mundials de constructors i set campionats mundials de Pilots, primer com a cap d'equip i després com a director esportiu, serà per sempre una marca a la història del nostre equip", ha conclòs.

Sainz, Williams

Segueix, doncs, molt actiu, el mercat al gran circ, pocs dies després de l'anunci de l' arribada de Carlos Sainz a Williams.

El madrileny, que l'any que ve serà reemplaçat a Ferrari per l'heptacampió britànic Lewis Hamilton, ha fitxat per Williams amb un contracte de dos anys amb opció de pròrroga. Substitueix el pilot nord-americà Logan Sargeant. Fins ara, a la seva carrera a la Fórmula 1 l'espanyol de 29 anys ha aconseguit tres victòries, 23 podis, més de 1.100 punts a la seva carrera i és cinquè al Mundial de pilots d'aquesta temporada.