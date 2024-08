Problemes per a l'arribada de Dani Olmo al Barça?

Olmo, en un partit amb el RB Leipzig. Foto: Wikipedia / FCB / Canva Pro

Els dies (i les setmanes) van passant i l' única operació de mercat que ha fet el Barça és el fitxatge del jove davanter Pau Víctor ... que no se sap si serà per al primer equip o seguirà al filial.

I és que els objectius del club per reforçar l'equip, els flamants campions d'Europa Nico Williams i Dani Olmo, no semblen estar a prop, si més no de manera imminent, del Camp Nou.

Si l'interès per l'extrem de l'Athletic Club fa dies que sembla que s'ha refredat alguna cosa, ara el gerro d'aigua freda sembla que arriba respecte al jugador de Terrassa.

I és que després d'expirar la clàusula de rescissió que Olmo tenia per abandonar el seu equip, el RB Leipzig, el Barça està condemnat a negociar (i a arribar a un acord) amb els alemanys si vol que el vallesà, format a la base blaugrana, torni a vestir l'elàstica del club.

Però Rouven Schröder, director esportiu del conjunt germà, ha dit en una entrevista concedida a Sky Sports que esperen que s'incopori a la pretemporada de l'equip, que ja està en marxa

A més, ha dit que no té "cap pressió" ni necessitat de desprendre's del futbolista.

El seu valor de mercat, segons Transfermarkt, és de 60 milions d'euros, que és precisament l'import de la clàusula expirada.

Calendari de la Bundesliga

Curiosament, la lliga alemanya, la Bundesliga, s'engega una setmana més tard que La Lliga. El Leipzig debutarà dissabte que ve 24 d'agost amb un partit a casa contra el Bochum en què totes les mirades estaran posades en si Olmo està o no.

El de Terrassa està totalment consolidat com a titular a l'equip, després d'haver completat la cinquena temporada a la Bundesliga.

Abans havia jugat 6 cursos al primer equip del Dinamo Zagreb, club que va triar el 2014 després d'abandonar el planter del Barça.