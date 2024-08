Primer or espanyol a París! Diego Botín i Florian Trittel, campions en 49er

Diego Botín i Florian Trittel. Foto: Europa Press / Canva Pro

Els regatistes espanyols Diego Botín i Florian Trittel han conquerit la medalla d'or a la classe 49 de vela dels Jocs Olímpics de París 2024, després de liderar de principi a fi la Medal Race celebrada aquest divendres 2 d'agost a la Marina de Marsella, el que permet a Espanya aconseguir la seva cinquena medalla a la cita francesa.

Després que la lluita per les presees s'ajornés de dijous 1 a aquest divendres 2 per la falta de vent al camp de regates, la parella càntabre-catalana va respondre a les expectatives i va arrencar en primera posició la regata, afavorida a més pel fora de línia d'Irlanda, rival directe per l'or.

La dupla espanyola va mantenir el lloc de privilegi a l'equador, seguit de Nova Zelanda. Un tercer lloc n'hi havia prou perquè els espanyols fossin campions olímpics, i un sisè lloc assegurava el podi, però Botín i Trittel van controlar la prova fins al triomf final.

El botí aconseguit fins ara

D'aquesta manera, la delegació espanyola aconsegueix la cinquena medalla a París, després de la plata de María Pérez, en 20 quilòmetres marxa; el bronze d'Álvaro Martín, també en marxa; de Pau Echaniz, a K1 de piragüisme eslàlom; i Fran Garrigós, a la categoria -60 quilos de judo. El boxejador Enmanuel Reyes també té garantit metall, però encara queda per determinar-ne el color.