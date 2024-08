Carolina Marín es classifica a les semifinals de bádminton per la via ràpida

Carolina Marín, a París 2024 | Europa Press

Carolina Marín ha sortit victoriosa als quarts de final dels Jocs Olímpics de París 2024, consolidant la seva posició com una de les grans favorites per la medalla d’or. Marín ha demostrat un rendiment excepcional en superar la japonesa Aya Ohori amb parcials de 21-13 i 21-14.

En el primer set, Marín ha mostrat un domini contundent, imposant-se amb un clar 21-13 en només 24 minuts. El segon set, tot i ser més reñit, també ha estat favorable per a l’espanyola, qui s’ha assegurat la victòria amb un 21-14.

Amb aquesta victòria, Marín avança a les semifinals, on la seva rival serà la guanyadora de l’enfrontament entre Bing Jiao He i Yu Fei Chen, ambdues de la Xina. L’experiència i el control que Marín ha demostrat als quarts de final reforcen la seva posició com una de les principals candidates per l’or olímpic. Ara, l’espanyola està a dues victòries d’assolir el seu objectiu daurat.