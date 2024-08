L'Espanya d'Aitana i Cata Coll seguirà als Jocs gràcies a un gol al descompte i una tanda de penals

Cata Coll atura el primer penal de la tanda | SE Futbol Femení

La selecció espanyola de futbol femení ha aconseguit assegurar el seu lloc a les semifinals del torneig olímpic de París 2024 després d’una intensa batalla contra Colòmbia que es va resoldre en la tanda de penals. L'enfrontament, disputat a l'Estadi Parc Olympique Lyonnais de Lió, va acabar amb un marcador final de 2-2 en el temps reglamentari i 4-2 en la tanda de penals.

El partit va començar amb sorpresa: Colòmbia es va avançar amb un gol de Mayra Ramírez al minut 12. Ramírez va aprofitar un contraatac letal, superant la portera espanyola, Cata Coll, i posant les colombianes al davant.

Malgrat els esforços per igualar el marcador, l’equip colombià va sorprendre de nou al minut 52 amb un segon gol, aquesta vegada de Leicy Santos. El gol va arribar després d’un rebot de la portera espanyola Cata Coll i una desafortunada acció d’Irene Paredes, qui no va poder desallotjar la pilota de manera efectiva.

Però Espanya va demostrar la seva capacitat per reaccionar sota pressió. Jenni Hermoso, qui va entrar com a revulsiu, va reduir distàncies al minut 79 amb un gol després d’un tir ben col·locat. El drama es va desfermar als minuts finals quan, al temps afegit, Irene Paredes es va redimir del seu error anotant el gol de l’empat 2-2 al minut 90+7. Un excel·lent centre de Salma Paralluelo va permetre a Paredes forçar la pròrroga, on es pensava que les ibèriques rematarien el partit.

Durant la pròrroga, Espanya es va fer amb la pilota, pressionant Colòmbia amb una intensa ofensiva. No obstant això, l’equip colombià es va defensar amb dents i ungles, formant una línia de sis defenses i mantenint l’empat fins al final del temps extra.

I així es va arribar a la tanda de penals. Allà, Cata Coll va aturar el primer penal. A continuació, la colombiana Salazar va fallar la seva oportunitat, enviant la pilota per sobre del travesser. Aitana Bonmatí va convertir el quart penal per a Espanya, assegurant l’avançament de l’equip amb un marcador final de 4-2 en la tanda de penals.