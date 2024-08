Jon Rahm, molt a prop de la medalla d'or en golf

Jon Rahm, a París 2024 | Europa Press

Jon Rahm i Xander Schauffele han arribat a la tercera jornada amb un empat en el lideratge, generant una intensa expectativa per als últims dies de competició. Amb un clima favorable de 21 graus i una humitat tolerable, el camp de Le Golf National ha estat testimoni de moments decisius que podrien definir el destí de la medalla d'or.

Jon Rahm es troba en una posició privilegiada, després de signar una targeta de 66 cops en la tercera ronda. La seva actuació va incloure set birdies i dos bogeys, reflectint tant la seva habilitat com la possibilitat de millorar en els moments crítics.

Rahm va tenir alguns altibaixos; va fallar un putt d'un metre al forat 8 i un altre per birdie al forat 15, però també va demostrar la seva capacitat de recuperació amb un impressionant putt des de 11,15 metres al forat 17 i un altre des de 5 metres al forat 13. Després de la seva recent victòria en el LIV Golf a Anglaterra, que va trencar una sequera de 16 mesos, Rahm se sent gratificat i optimista sobre les seves possibilitats en el torneig olímpic.

Xander Schauffele, per la seva banda, va tenir una tercera jornada menys destacada, registrant 68 cops, el seu pitjor rendiment fins al moment. Malgrat això, Schauffele segueix a la cima juntament amb Rahm, la qual cosa subratlla la competitivitat i la incertesa que caracteritzen aquest torneig.

A només un cop dels líders es troba Tommy Fleetwood, qui va anotar 69 cops en la tercera ronda. Fleetwood ha mostrat consistència i està ben posicionat per desafiar els líders en els dies restants.

En el lloc 23, David Puig es manté amb un total de 208 cops, mentre que el danès Nicolai Hojgaard ha sorprès a tothom amb el millor registre del dia, signant una impressionant targeta de 62 cops.

Le Golf National, que va ser escenari de la memorable victòria de Rahm en la Ryder Cup de 2018, continua sent un camp de gran significat per a ell. La història del lloc afegeix una capa d'interès i nostàlgia a la seva participació en el torneig olímpic. Amb el torneig acostant-se a la seva conclusió, qualsevol jugador que estigui a quatre cops dels líders encara té una oportunitat real de lluitar per la medalla d'or.