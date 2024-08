Palissa d'Espanya en waterpolo masculí per segellar la classificació als quarts de final

Imatge del partit | Europa Press

La selecció masculina de waterpolo d'Espanya va vèncer Japó amb un contundent 23-8, assegurant així la seva classificació als quarts de final del torneig. Aquest resultat col·loca Espanya en la primera posició del seu grup, a falta d'un partit.

Des de l'inici de l'encontre, l'equip espanyol va mostrar la seva superioritat. En tan sols vuit minuts, Espanya ja dominava amb un marcador de 4-0, i Japó no va aconseguir anotar fins al minut deu del partit. Els gols es van distribuir de manera equilibrada al llarg de l'encontre, amb Espanya anotant 4 gols al primer quart, 6 al segon, 7 al tercer i 6 més al quart.

Bernat Sanahuja es va destacar com el màxim golejador del partit amb 5 gols, recolzat per les excel·lents actuacions de jugadors com Tahull. El tècnic de l'equip, David Martín, es va mostrar satisfet amb el rendiment dels seus jugadors, que van demostrar una clara superioritat durant tot l'encontre.

El porter titular, Edu Lorrio, va tenir una gran actuació tot i no haver tingut gaire feina gràcies a la sòlida defensa de l'equip espanyol. A més, la presència de la reina Letícia a l'encontre va afegir un toc d'honor i suport real a l'equip.

Amb aquesta victòria, Espanya assegura un lloc als quarts de final i s'enfrontarà al quart classificat del grup A. El proper partit contra França és intranscendent per a Espanya en termes de classificació, permetent a l'equip centrar-se en preparar-se per a la següent fase del torneig.