Aquest diumenge, dia clau per a les opcions de medalla d'Espanya

La final de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, el principal atractiu de la jornada

Aquest diumenge promet ser un dia apassionant per a l'esport espanyol als Jocs Olímpics de París 2024. La jornada estarà marcada per la final de tennis masculí, on Carlos Alcaraz s'enfrontarà a Novak Djokovic en la lluita per l'or. Aquest enfrontament no només és un xoc generacional, sinó una oportunitat perquè Alcaraz demostri el seu domini al circuit mundial i aspirar a la medalla d'or als Jocs Olímpics. La capacitat d'Alcaraz per mantenir la calma sota pressió i el seu estil de joc agressiu l'han convertit en un dels favorits del públic.

En la resta de la jornada, Espanya també comptarà amb diverses opcions interessants per aconseguir medalles. A les 09:40, Carolina Marín buscarà el seu lloc a la final de bádminton enfrontant-se a He, en una semifinal que promet ser intensa. En atletisme, Carolina Robles i Irene Sánchez Escribano competiran en la prova de 3000 metres obstacles a les 10:05 i 10:35, respectivament, amb l'esperança de pujar al podi. Més tard, a les 10:55, David Puig disputarà l'última ronda de golf, seguit per Jon Rahm a les 12:39, amb ambdós esportistes buscant culminar la seva participació als Jocs amb medalles.

A les 12:30, l'equip masculí d'hoquei d'Espanya s'enfrontarà a Bèlgica en un partit crucial que podria assegurar el seu avançament a les etapes finals. En boxej, Emmanuel Reyes tindrà la seva semifinal a les 13:08 contra Alfonso, un enfrontament clau per arribar a la final. A les 14:00, Mavi García i Mireia Benito competiran a la final de ciclisme en ruta, amb l'esperança de representar Espanya al podi. En les proves de piragüisme slalom, Miguel Travé i Manuel Ochoa competiran en Kayak Cross a les 15:30, seguits per Miren Lazkano i Maialen Chorraut a les 16:45, ambdues parelles buscant medalles.

El waterpolo femení també serà protagonista a les 15:35, quan Espanya s'enfronti a Itàlia en un partit que pot definir el seu futur al torneig. En el vòlei platja, Lili i Paula jugaran als vuitens de final a les 18:00 contra Huberli i Brunner, buscant avançar al torneig. Finalment, a les 21:00, l’equip espanyol de balonmano s’enfrontarà a Croàcia en el que promet ser un partit emocionant.