L'estatunidenca Katie Ledecky arrasa en natació i escriu el seu nom als llibres d’història

Ledecky, a París 2024 | Europa Press

La nedadora estatunidenca Katie Ledecky ha sellat el seu nom als llibres de la història olímpica en convertir-se en la primera nedadora en coronar-se tetracampeona olímpica en una mateixa prova. Amb un temps final de 8:11.04 en els 800 metres lliures, Ledecky s’ha consolidat no només com la nedadora amb més ors de la història, amb un total de nou medalles d'or, sinó també com la esportista amb més títols olímpics en qualsevol disciplina.

Katie Ledecky ha dominat la natació de fons des del seu debut olímpic a Londres 2012. Al llarg de la seva carrera, ha guanyat títols en els 800 metres lliures a Londres 2012, Río 2016, Tòquio 2020 i ara a París 2024. Aquest impressionant recorregut l’ha portat a igualar la gimnasta soviètica Larisa Latynina, qui també va obtenir nou ors entre Melbourne 1956, Roma 1960 i Tòquio 1964.

La carrera de dissabte va ser una demostració més de la superioritat de Ledecky en la seva disciplina. Des del primer parcial, la nedadora no va cedir terreny, mantenint una mínima avantatge sobre la seva rival principal, l’australiana Ariarne Titmus. A mesura que avançaven els metres, Ledecky va començar a distanciar-se a partir dels 500 metres, deixant enrere a Titmus, qui no va poder igualar el ritme avassallador de l’estatunidenca en el tram final. Titmus va finalitzar la prova amb un temps que li va valer la medalla de plata, a 1.25 segons de Ledecky. L’estatunidenca Paige Madden va completar el podi, ocupant el tercer lloc.

Els Jocs Olímpics de París 2024 han estat escenari d’actuacions destacades per part d’altres nedadors. Léon Marchand, Summer McIntosh i Sarah Sjostrom han brillat en les seves respectives proves. Summer McIntosh, en particular, ha aconseguit obtenir el seu tercer or en aquests Jocs, consolidant-se com una de les joves promeses més importants de la natació mundial. A més, l’equip de relleus mixtos dels Estats Units va establir un nou rècord del món en el relleu 4x100 mixt, reafirmant el domini del país en l’àmbit aquàtic.