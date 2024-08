El Barça s'imposa al Madrid en el clàssic de la tormenta i de Pau Víctor (1-2)

Pau Víctor, davant Courtois | FC Barcelona

El FC Barcelona es va imposar al Real Madrid per 2-1 en el Clàssic de pretemporada celebrat al MetLife Stadium de Nova Jersey. Aquest encontre va destacar per la presència d’una tormenta elèctrica que va interrompre el partit durant una hora, així com per la brillant actuació del blaugrana Pau Víctor.

El partit va tenir un inici inesperat quan una tormenta elèctrica va obligar a aturar el joc al minut 11:12. Ambdues plantilles es van refugiar, seguint el protocol de seguretat als Estats Units. Després de la reanudació del joc, el Barça va prendre el comandament gràcies a Pau Víctor, amb el seu doblet. El Real Madrid, per la seva banda, va aconseguir escurçar distàncies amb un gol de Nico Paz, qui va rebre una assistència d’Arda Güler. Güler també va veure com li anul·laven un gol per fora de joc.

Amb aquesta victòria, el Barça continua sumant bones sensacions a pocs dies de començar la temporada i a l’espera de poder incorporar jugadors que reforcin l’equip. Amb el potencial demostrat pels joves jugadors de la cantera, Deco només haurà de fer petits retocs. Abans de tornar a Catalunya, l’equip haurà d’enfrontar-se al Milan.