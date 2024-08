Carolina Marín cau lesionada i diu adéu als Jocs Olímpics

Carolina Marín, a París 2024 | Europa Press

La jugadora de bádminton espanyola Carolina Marín acaba de lesionar-se en plena semifinal dels Jocs Olímpics, acomiadant-se del torneig entre llàgrimes i perdent la possibilitat de guanyar no només l’or, sinó qualsevol medalla.

La semifinal contra He Bingjiao, la novena cap de sèrie, havia començat de manera immillorable per a Marín. L’espanyola havia guanyat el primer set amb un contundent 21-14 i dominava el segon set per 10-6. No obstant això, tot va canviar quan, en un mal suport, Carolina es va ressentir del genoll dret, el mateix que havia lesionat el 2019.

La campiona olímpica a Rio 2016 es va quedar a terra, plorant de dolor. Després de rebre atenció mèdica i posar-se una rodillera, va intentar continuar jugant. No obstant això, l’evident coixesa i el dolor insofrible li van impedir seguir després de només dues jugades més. Finalment, va haver de abandonar la pista entre llàgrimes. Possiblement, aquesta hagi estat la seva última aparició en uns Jocs Olímpics.