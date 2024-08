Espanya aconsegueix una victòria increïble en hoquei herba contra Bèlgica i lluitarà per les medalles

Espanya aconsegueix una victòria increïble en hockey herba contra Bèlgica i lluitarà per les medalles | Europa Press

La selecció espanyola masculina de hockey sobre herba ha aconseguit una victòria històrica en els Jocs Olímpics de París 2024 en vèncer Bèlgica per 3-2. Aquest triomf els assegura un lloc a les semifinals del torneig olímpic, un èxit que no aconseguien des dels Jocs Olímpics de Pekín 2008.

La primera alegria per als espanyols va arribar quan Jordi Bonastre va assistir a José María Basterra per obrir el marcador (1-0). No obstant això, la resposta belga no va trigar a arribar. Arthur Sloover va igualar el marcador.

Posteriorment, en el darrer quart, Marc Reyne i Marc Miralles van anotar els dos gols decisius per a Espanya. Malgrat un últim esforç per part de Bèlgica, que va aconseguir reduir l'avantatge amb un gol d'Alexander Hendrickx a falta de tres minuts per al final, el marcador final es va quedar en un emocionant 3-2 a favor dels 'Red Sticks'.